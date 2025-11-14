我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷

記者龔玥／聖荷西報導
被改造為臨時收容所的Bristol Hotel。（圖源google map）
今年稍早，聖荷西市政府在清理該市最大無家可歸者營地後，將部分居民安置在旅館中，但此政策在部分社區引發安全與環境的擔憂。位於聖荷西與坎貝爾市交界處的Bristol Hotel被改建為臨時收容點後，附近居民反映，周邊陸續出現露營車、廢棄購物車及針筒等問題，甚至連電線都被偷走，導致路燈都沒有。

根據聖荷西焦點報報導，自從旅館改建為安置所後，社區附近的電線被剪斷，導致四盞路燈熄滅。「自從Bristol Hotel無家可歸者庇護所開放以來，原本安靜、以家庭為主的社區出現了愈發嚴重的公共安全、衛生與基礎設施問題，」居民Rami Siadous表示，「我不是反對幫助弱勢群體，但我們的社區同樣需要安全與問責。」

Siadous指出，他10月20日透過311系統通報路燈故障，但10天後收到案件結案通知時，路燈仍未修復，只得重新提交申報。

聖荷西副市長Pam Foley表示，市府正在修復受損電纜，目前並無證據顯示電線被剪或失竊與收容居民有關。市府在得知情況後立即處理，清除針筒及購物車，並派人清理環境。副市長辦公室提供的照片顯示，酒店周圍已恢復整潔。

Bristol Hotel共有47間房，由非營利機構HomeFirst負責管理。Foley表示，每當社區提出問題，辦公室都會與HomeFirst及相關部門密切合作，他們也多次邀請居民會議討論，但尚無人回應。

住房局發言人Sarah Fields指出，目前沒有證據顯示Bristol Hotel周邊垃圾增多，因此未安排主動清潔服務。她補充說，修復受破壞的路燈平均需時約六個月，原因是「銅線盜竊與破壞行為頻繁」。

Bristol Hotel是聖荷西市改造的五家旅館之一，安置從Columbus Park驅離的無家可歸者。今年8月18日，聖荷西啟動該市最大無家可歸者營地清理計畫，為居民提供2000美元補助及臨時住房，換取他們交出房車。原計畫分階段進行至10月底，數周內便搬遷約370名居民及120輛房車。

該專案早在6月的社區會議上就引發爭議，金寶市居民曾質疑該點距離學校過近。居住在附近的華人居民也表達了相同的憂慮。自從得知Bristol Hotel將被改建為無家可歸者收容所後，臨街住戶幾乎家家在門口安裝了監控攝像頭。今年年初，他們多次向市府提出反對意見，但最終仍未能阻止旅館被改作庇護點。

聖荷西 庇護 華人

