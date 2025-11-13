不受撞貓爭議影響 Waymo開通高速與機場24小時接送服務

隨著Waymo行駛範圍的擴大，灣區無人駕駛計程車數量越來越多。（記者李怡╱攝影）

儘管日前在舊金山發生自駕車 「撞貓事件」引發輿論關注，Alphabet 旗下自駕車公司 Waymo 並未因此放緩腳步，選在12日（周三）推出一系列重大擴展服務。Waymo宣布，旗下無人駕駛計程車（robotaxi）即日起將行駛灣區主要高速公路，並首度進駐聖荷西 ，提供往返聖荷西峰田國際機場（SJC）的24小時路邊接送服務。

這項更新使 Waymo 在灣區的服務區域擴大至超過260平方哩，涵蓋包括101號、280號等主要高速公路。雖然目前仍僅開放給願意搶先體驗新功能的乘客，但公司表示，未來將逐步擴展至所有使用者，乘客也可主動選擇接受高速路線，若系統判定該路線較快速，則將自動匹配。

Waymo 聯席執行長杜高夫（Dmitri Dolgov）發表新聞稿：「我們花了很多時間資源，確保系統安全可靠後，才決定推出高速服務。」

Waymo指出，機器人駕駛系統的高速功能與市區駕駛使用同一AI核心，但經過更嚴格的模擬測試與封閉場訓練，專門因應變化快速的高速環境。例如如何應對翻車、突如其來的摩托車變道等場景，都已進行上千次的模擬優化。

根據該公司今年公布的一份研究報告，Waymo 自駕車在過去六年行駛5600萬哩，與人類駕駛相比，在避免與行人、自行車與機車碰撞方面，表現優異，事故率分別低了82%與92%。其產品經理 Sannazzaro 在報告中強調：「機器駕駛員不會累，不會情緒化，也不會分心。這對高速行駛特別關鍵。」

Waymo 在舊金山國際機場（SFO）還尚未全面營運，但已於今年9月取得營運許可，預計將分階段推出。而聖荷西的 SJC 則成為加州第一個擁有商業自駕計程車服務的國際機場，全美排名第二，僅次於亞利桑那州的鳳凰城。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表達支持，希望在2026年李維球場（Levi′s Stadium）舉辦的超級盃與世界盃期間，能讓更多遊客搭乘自駕計程車在灣區穿梭，減少租車與塞車情況。