巴洛阿圖推暗空照明條例 Edgewood社區暫獲豁免

巴洛阿圖市正推動一項新的「戶外照明條例」修訂案，擬將「暗空原則」（Dark Sky Ordinance）納入城市分區法規，減少光污染、恢復夜空自然光線，並保護夜間野生動物生態。

這項原定於11月11日提交市議會審議的提案，因當天會議議程太多而推遲討論，預計將在後續會議中重新討論。

根據市府說明，修訂後的照明條例將要求所有新建或大規模改造專案遵守新的光源標準，包括使用全遮光燈具以減少眩光和光溢出、採用2700開爾文以下的暖色燈光、並在午夜後或營業結束兩小時內自動關閉燈具。條例還設有豁免條款，允許歷史建築或財務負擔過重的個案申請例外。

然而，這項以「保護自然夜空」為目標的條例並未獲得所有居民支持。根據Palo Alto Online報導，來自Edgewood Drive社區的居民是反對聲浪最強的群體。部分居民擔心，街區照明變暗後將可能引發安全隱患，尤其是在附近公園出現露宿者營地的背景下。

為回應此類安全顧慮，市府在最新提案中暫時將Edgewood Drive區域列為豁免區，不強制立即執行新照明標準。規畫部門指出，該地區「地理特性特殊」，包括鄰近溪流、地塊佈局複雜、且緊靠東巴洛阿圖市，因此在實施上需更為謹慎。儘管警方資料顯示該區的報案率並不高於全市平均水準，市府仍計畫繼續評估安全與生態之間的平衡。

巴洛阿圖市議會於2024年至2025年間已多次舉行公聽會，徵詢建築審查委員會（ARB）與規畫與交通委員會（PTC）的意見。PTC去年10月曾建議擴大條例適用範圍、縮短感應燈時間限制、並增加困難豁免條款，同時呼籲進一步公眾諮詢與後續評估。

市府工作人員表示，他們將在採納社區意見後提交修訂版本，預計11月下旬或12月初重新排入市議會議程審議。

若最終通過，該條例將在未來10年分階段實施。非住宅區需在五年內全面符合新標準，住宅與混合用途區則有最長10年的調整期。市府表示，希望通過漸進方式讓城市「既安全，也能重新看到星空」。