舊金山Willard街逾30年未翻新 路況全市最差

街道路面報告指出，2023年舊金山街道整體表現得分在灣區各縣中最高，甚至高過灣區其他兩大城市屋崙與聖荷西。（取自舊金山縣市府官方臉書）

在一份新發布城市報告中，舊金山 位在Frederick與Carl街道之間的Willard街，風景如畫，但卻是全市路面狀況最差路段，路面品質評分僅為6分、滿分為100分。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，由大都會 交通委員會評估人員收集之「路面狀況指數」(Pavement Condition Index scores)，針對灣區 各城市路面狀況進行評估，期以此協助城市預測道路的維護需求。舊金山街道整體表現相對較佳，去年平均評分為75分。2023年是目前可取得所有城市資料的最近年份，舊金山得分在灣區各縣中最高，甚至高過灣區其他兩大城市屋崙與聖荷西。

然而，紀事報也發現，舊金山部分街道例如Mission街、Geary街與Judah街，路況相當差。但真正極度糟糕路段並不多見。

過去兩年，舊金山近1萬3000個路段中，僅有48個路段被評為「非常差」(very poor)。包括部分預期中的路段：Mission街靠近Alabama街北段、Bayview社區的Boutwell街以及16街BART站附近一條髒亂小巷Caledonia街。還有風景優美的Willard街。

具體路況評分指標複雜，總體來看，評分主要基於路面行駛品質、裂縫與路面損壞情況。Willard街的住宅區路段破舊，但由於地勢起伏，駕駛人車速較慢，路面不平感受並不強烈。

其他評分較低的街道還包括Noe Valley一條破舊小巷Nellie街與Parkmerced邊緣一條路面開列嚴重、路況不平的住宅街道Vidal大道。

負責維護城市街道的公共工程部發言人高登(Rachel Gordon)表示，Frederick與Carl街道之間的Willard街的路面情況較為特別，因為是混凝土路面、而非瀝青路面，全舊金山市僅有6%街道是混凝土路面，會經歷不同類型的磨損與損壞。由於混凝土路面維修的複雜性，這條街已有超過30年未進行全面翻新。

高登指出，Willard街被評比低分的原因，還包括街角裂縫、局部修補與街道上的公共設施，街道維護還面臨另一困難，就是維修混凝土街道還需更換整塊路面、而非只有修補，導致維修成本更高。

不過，Willard街已列入計畫，作為一項覆蓋多個路段的大型道路重鋪工程項目的一部分、進行重鋪路面，工程預計將於2027年春季啟動。