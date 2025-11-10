我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

舊金山Willard街逾30年未翻新 路況全市最差

編譯組／綜合報導
街道路面報告指出，2023年舊金山街道整體表現得分在灣區各縣中最高，甚至高過灣區其他兩大城市屋崙與聖荷西。（取自舊金山縣市府官方臉書）
街道路面報告指出，2023年舊金山街道整體表現得分在灣區各縣中最高，甚至高過灣區其他兩大城市屋崙與聖荷西。（取自舊金山縣市府官方臉書）

在一份新發布城市報告中，舊金山位在Frederick與Carl街道之間的Willard街，風景如畫，但卻是全市路面狀況最差路段，路面品質評分僅為6分、滿分為100分。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，由大都會交通委員會評估人員收集之「路面狀況指數」(Pavement Condition Index scores)，針對灣區各城市路面狀況進行評估，期以此協助城市預測道路的維護需求。舊金山街道整體表現相對較佳，去年平均評分為75分。2023年是目前可取得所有城市資料的最近年份，舊金山得分在灣區各縣中最高，甚至高過灣區其他兩大城市屋崙與聖荷西。

然而，紀事報也發現，舊金山部分街道例如Mission街、Geary街與Judah街，路況相當差。但真正極度糟糕路段並不多見。

過去兩年，舊金山近1萬3000個路段中，僅有48個路段被評為「非常差」(very poor)。包括部分預期中的路段：Mission街靠近Alabama街北段、Bayview社區的Boutwell街以及16街BART站附近一條髒亂小巷Caledonia街。還有風景優美的Willard街。

具體路況評分指標複雜，總體來看，評分主要基於路面行駛品質、裂縫與路面損壞情況。Willard街的住宅區路段破舊，但由於地勢起伏，駕駛人車速較慢，路面不平感受並不強烈。

其他評分較低的街道還包括Noe Valley一條破舊小巷Nellie街與Parkmerced邊緣一條路面開列嚴重、路況不平的住宅街道Vidal大道。

負責維護城市街道的公共工程部發言人高登(Rachel Gordon)表示，Frederick與Carl街道之間的Willard街的路面情況較為特別，因為是混凝土路面、而非瀝青路面，全舊金山市僅有6%街道是混凝土路面，會經歷不同類型的磨損與損壞。由於混凝土路面維修的複雜性，這條街已有超過30年未進行全面翻新。

高登指出，Willard街被評比低分的原因，還包括街角裂縫、局部修補與街道上的公共設施，街道維護還面臨另一困難，就是維修混凝土街道還需更換整塊路面、而非只有修補，導致維修成本更高。

不過，Willard街已列入計畫，作為一項覆蓋多個路段的大型道路重鋪工程項目的一部分、進行重鋪路面，工程預計將於2027年春季啟動。

舊金山 灣區 大都會

上一則

超級樂透1400萬元大獎 在聖荷西開出

下一則

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

延伸閱讀

舊金山日本城人氣爆棚　年輕族群周末湧入打卡

舊金山日本城人氣爆棚　年輕族群周末湧入打卡
舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 尋求接棒裴洛西席位

舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 尋求接棒裴洛西席位
H-1B配偶簽證者恐失工作許可 灣區估萬人受影響

H-1B配偶簽證者恐失工作許可 灣區估萬人受影響
知名私校列治文分校突關閉 數百名家長錯愕憤怒

知名私校列治文分校突關閉 數百名家長錯愕憤怒
矽谷影響力協會年會 紀錄片「造山者」分享台灣半導體經驗

矽谷影響力協會年會 紀錄片「造山者」分享台灣半導體經驗

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
舊金山一家四口命案悲劇真相待解。(取自舊金山警局臉書)

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

2025-11-04 18:53
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活