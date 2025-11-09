我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

麥當勞快樂餐 「動物方城市2」賣萌

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥當勞與電影「動物方城市2」推出的兒童餐。（圖源麥當勞官網）
麥當勞與電影「動物方城市2」推出的兒童餐。（圖源麥當勞官網）

麥當勞迪士尼攜手合作，推出全新「動物方城市2」（Zootopia 2）主題快樂兒童餐，為11月26日即將上映的動畫電影暖身。11月4日起，麥當勞門市限時供應此系列快樂餐，隨餐附贈八款以電影角色為主題的玩具。

此次推出的玩具以「動物方城市2」系列中深受觀眾喜愛的角色為靈感，包括警官兔裘蒂（Judy Hopps）與狐狸尼克（Nick Wilde），以及多位全新登場的角色。八款玩具分別是「衝浪尼克」、「推餐車尼克」、「拿著魚的裘蒂」、「衝浪板裘蒂」、「眼鏡蛇蓋瑞」（Gary De'Snake）、「倉鼠尼布斯」（Nibbles）、「樹懶閃電」（Flash）以及「猞猁保伯特」（Pawbert Lynxley）。每款玩具都能滾動，設計可愛，極具收藏價值。

麥當勞今年持續以聯名快樂餐引起話題。年初推出「寶可夢」（Pokémon）主題系列，之後又與Hello Kitty、忍者龜及韓團BTS合作，成功吸引各年齡層顧客關注。10月萬聖節期間，麥當勞還限時推出「Boo Buckets」系列快樂餐，包含不同造型的水桶，也掀起搶購熱潮。

隨著「動物方城市2」上映在即，這次合作被視為迪士尼與麥當勞行銷策略的一部分，結合電影宣傳與品牌推廣，預料將在全美掀起新一波「方城市」熱潮。

麥當勞 迪士尼

上一則

知名私校列治文分校突關閉 數百名家長錯愕憤怒

下一則

H-1B配偶簽證者恐失工作許可 灣區估萬人受影響

延伸閱讀

從移民到回饋者 麥當勞代表：讓更多亞裔少走彎路

從移民到回饋者 麥當勞代表：讓更多亞裔少走彎路
佛州迪士尼樂園10天爆3起死亡事件 「全世界最快樂地方」藏黑暗面

佛州迪士尼樂園10天爆3起死亡事件 「全世界最快樂地方」藏黑暗面
日本麥當勞首度聯名「快打旋風」 推出「隆、肯、春麗」漢堡

日本麥當勞首度聯名「快打旋風」 推出「隆、肯、春麗」漢堡
麥當勞11╱1教育博覽會 歡迎報名

麥當勞11╱1教育博覽會 歡迎報名
加州迪士尼旁麥當勞險遭縱火 英勇顧客擋下持汽油男子

加州迪士尼旁麥當勞險遭縱火 英勇顧客擋下持汽油男子

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

2025-11-03 16:11
舊金山一家四口命案悲劇真相待解。(取自舊金山警局臉書)

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

2025-11-04 18:53

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？