麥當勞快樂餐 「動物方城市2」賣萌

麥當勞與電影「動物方城市2」推出的兒童餐。（圖源麥當勞官網）

麥當勞 與迪士尼 攜手合作，推出全新「動物方城市2」（Zootopia 2）主題快樂兒童餐，為11月26日即將上映的動畫電影暖身。11月4日起，麥當勞門市限時供應此系列快樂餐，隨餐附贈八款以電影角色為主題的玩具。

此次推出的玩具以「動物方城市2」系列中深受觀眾喜愛的角色為靈感，包括警官兔裘蒂（Judy Hopps）與狐狸尼克（Nick Wilde），以及多位全新登場的角色。八款玩具分別是「衝浪尼克」、「推餐車尼克」、「拿著魚的裘蒂」、「衝浪板裘蒂」、「眼鏡蛇蓋瑞」（Gary De'Snake）、「倉鼠尼布斯」（Nibbles）、「樹懶閃電」（Flash）以及「猞猁保伯特」（Pawbert Lynxley）。每款玩具都能滾動，設計可愛，極具收藏價值。

麥當勞今年持續以聯名快樂餐引起話題。年初推出「寶可夢」（Pokémon）主題系列，之後又與Hello Kitty、忍者龜及韓團BTS合作，成功吸引各年齡層顧客關注。10月萬聖節期間，麥當勞還限時推出「Boo Buckets」系列快樂餐，包含不同造型的水桶，也掀起搶購熱潮。

隨著「動物方城市2」上映在即，這次合作被視為迪士尼與麥當勞行銷策略的一部分，結合電影宣傳與品牌推廣，預料將在全美掀起新一波「方城市」熱潮。