我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

從市街到山谷葉色繽紛 收藏南灣賞秋地圖

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛斯阿圖市中心秋景。（記者龔玥／攝影）
洛斯阿圖市中心秋景。（記者龔玥／攝影）

入秋後的灣區天氣漸涼，紅黃交錯的樹葉點綴街頭與公園，成為許多居民周末出遊的熱門主題。在南灣地區有多處賞秋好去處，從湖畔公園到開闊山谷，都能感受到濃濃秋意。

位於洛斯蓋圖的Vasona Lake County Park，沿著湖岸的楓樹、楊樹等已陸續轉紅。湖面映照著金黃與橙紅的倒影，吸引不少攝影愛好者專程前往取景。周末午後，常可見家庭帶著孩子在湖邊餵鴨或野餐，步道平坦易行，是親子休閒與拍照的熱門地點。傍晚時分的Vasona湖面如一幅被陽光灑亮的油畫，是南灣秋色中最具代表性的景點之一。

如果不想開車遠行，在市區裡也能感受到秋意。位於南灣核心地帶的洛斯阿圖市中心每到秋天總是人潮絡繹不絕。主街兩側的行道樹換上金黃與橙紅的新裝，襯托著街角咖啡館與特色小店，整條街都瀰漫著溫暖的節日氛圍。隨著年底將近，商家紛紛布置櫥窗，掛上燈飾與秋冬花環，讓人彷彿置身小鎮童話。這裡停車便利，散步動線舒適，不少居民與遊客都會特地來此拍照打卡，成為南灣秋季最具人氣的市區賞景地之一。

另一個交通便利、景色同樣迷人的地點是位於聖荷西南部的Almaden Lake Park。公園內的落葉樹種多樣，每到11月，樹冠層由綠轉黃再變橙紅，倒映在寧靜湖面上，呈現出柔和的季節變化。這裡的賞葉區域集中在湖邊步道及堤岸附近，適合短程散步或慢跑。

若想遠離市區、體驗更自然的林間秋色，位於庫比蒂諾的Rancho San Antonio Open Space Preserve是絕佳選擇。這片保護區占地廣闊，擁有多條難度不一的步道，沿途可見楓樹交錯成林，秋季時整個山坡染上一層溫暖色彩，增添自然氣息。尤其在10月底至11月中旬，樹葉變色最為集中。

南灣秋意正濃。（記者龔玥／攝影）
南灣秋意正濃。（記者龔玥／攝影）

除了這三處熱門景點外，位於莫甘山東側的Henry W. Coe State Park也是深度賞秋的好選擇。由於海拔較高，早晚溫差大，黑橡樹與楓樹的葉色變化更為強烈。從觀景台俯瞰山谷，可見紅、橙、棕交織的層次，是攝影愛好者的心頭好。

對許多灣區居民而言，賞楓不僅是一場視覺饗宴，更是秋季生活的一部分。無論是湖畔散步、山林健行，還是午後野餐，南灣的秋天正以它獨有的節奏，靜靜展現季節的轉換之美。需要注意秋季落葉增多，部分步道會較濕滑，前往健行時建議穿著防滑鞋；周末停車場常滿，可提早出發或選擇平日前往。

灣區街頭行道樹正漸漸變黃。（記者龔玥／攝影）
灣區街頭行道樹正漸漸變黃。（記者龔玥／攝影）

灣區 咖啡 聖荷西

上一則

「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴

下一則

AI約會網站搞噱頭 逾200單身男女浪漫邂逅好市多

延伸閱讀

社會主義曼達尼將任紐約市長 華爾街憂慮加深仍靠攏

社會主義曼達尼將任紐約市長 華爾街憂慮加深仍靠攏
曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作
舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高
MLB／道奇3連勝聽牌 大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

MLB／道奇3連勝聽牌 大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票
南灣富裕小鎮洛斯阿圖山 削減2/3新建房屋數量

南灣富裕小鎮洛斯阿圖山 削減2/3新建房屋數量

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

2025-11-03 16:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」