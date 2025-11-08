從市街到山谷葉色繽紛 收藏南灣賞秋地圖

洛斯阿圖市中心秋景。（記者龔玥／攝影）

入秋後的灣區 天氣漸涼，紅黃交錯的樹葉點綴街頭與公園，成為許多居民周末出遊的熱門主題。在南灣地區有多處賞秋好去處，從湖畔公園到開闊山谷，都能感受到濃濃秋意。

位於洛斯蓋圖的Vasona Lake County Park，沿著湖岸的楓樹、楊樹等已陸續轉紅。湖面映照著金黃與橙紅的倒影，吸引不少攝影愛好者專程前往取景。周末午後，常可見家庭帶著孩子在湖邊餵鴨或野餐，步道平坦易行，是親子休閒與拍照的熱門地點。傍晚時分的Vasona湖面如一幅被陽光灑亮的油畫，是南灣秋色中最具代表性的景點之一。

如果不想開車遠行，在市區裡也能感受到秋意。位於南灣核心地帶的洛斯阿圖市中心每到秋天總是人潮絡繹不絕。主街兩側的行道樹換上金黃與橙紅的新裝，襯托著街角咖啡 館與特色小店，整條街都瀰漫著溫暖的節日氛圍。隨著年底將近，商家紛紛布置櫥窗，掛上燈飾與秋冬花環，讓人彷彿置身小鎮童話。這裡停車便利，散步動線舒適，不少居民與遊客都會特地來此拍照打卡，成為南灣秋季最具人氣的市區賞景地之一。

另一個交通便利、景色同樣迷人的地點是位於聖荷西 南部的Almaden Lake Park。公園內的落葉樹種多樣，每到11月，樹冠層由綠轉黃再變橙紅，倒映在寧靜湖面上，呈現出柔和的季節變化。這裡的賞葉區域集中在湖邊步道及堤岸附近，適合短程散步或慢跑。

若想遠離市區、體驗更自然的林間秋色，位於庫比蒂諾的Rancho San Antonio Open Space Preserve是絕佳選擇。這片保護區占地廣闊，擁有多條難度不一的步道，沿途可見楓樹交錯成林，秋季時整個山坡染上一層溫暖色彩，增添自然氣息。尤其在10月底至11月中旬，樹葉變色最為集中。

南灣秋意正濃。（記者龔玥／攝影）

除了這三處熱門景點外，位於莫甘山東側的Henry W. Coe State Park也是深度賞秋的好選擇。由於海拔較高，早晚溫差大，黑橡樹與楓樹的葉色變化更為強烈。從觀景台俯瞰山谷，可見紅、橙、棕交織的層次，是攝影愛好者的心頭好。