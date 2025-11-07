Safeway超市裝新閘門：沒有購物出不去

在這家舊金山位於King街的Safeway，不購物就別想輕鬆離開。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，在舊金山 King街的Safeway超市，如今若不購物便無法離開。這家位於米慎灣（Mission Bay）的雜貨店近期在出入口安裝了新型防盜裝置。

入口處的新閘門會在顧客步入時自動開啟，但若有人試圖倒退離開，系統將觸發警報。若您走進超市後改變購物計劃，可能會陷入困境：唯一出口處設有另一道閘門，僅在掃描購物收據（receipt）後方可開啟。

周一（3日）SFGATE記者到店選購了一瓶kombucha飲料，順利通過自助收銀台結帳。（若正常排隊由收銀員結帳離店，出口處不會有高科技閘門阻攔。） 但為新聞報導之需，她隨即折返商店嘗試通過新閘門離店。

在部分顧客與新技術搏鬥之際，記者的收據瞬間完成掃描。玻璃門緩緩滑開，她得以自由離去。但若如舊金山Reddit論壇用戶所述未購物，那麼她唯一出路便是懇求保安放行。

截至發稿時未能聯繫到Safeway發言人對此門禁系統置評，但這並非舊金山Safeway門店首次出現滑動門。KPIX電視台2023年曾報導，Excelsior區和Fillmore區門店的自助結帳區已安裝收據掃描門禁。Fillmore店現已關閉

當時Safeway發言人向KPIX電視台聲明：「鑑於盜竊案件激增，灣區 部分門店近期實施了運營調整，包括改造收銀區以遏制偷竊行為。」

2024年5月，SFGATE報導稱灣區部分Safeway門店因盜竊問題撤除了自助結帳區。據SFGATE報導，舊金山Mission街789號的Target超市也於2023年取消了自助結帳服務。位於King街298號的Safeway門店現已取消自助結帳服務，但具體撤除時間不詳。

加州 食品雜貨商協會（California Grocers Association）政府關係副總裁康威（Daniel Conway）2023年向SFGATE表示，這些措施是全國範圍內日益興起的「防禦性零售」（defensive retailing）趨勢的一部分。

「雖然我不能代表任何公司發言，但縱觀過去10年、20年乃至5000年的商業發展軌跡，核心始終是降低顧客購物摩擦，」康威指出，「但如今出現了相反趨勢：武裝保安和上鎖的洗衣凝珠（Tide pods）。」