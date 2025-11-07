我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

Safeway超市裝新閘門：沒有購物出不去

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這家舊金山位於King街的Safeway，不購物就別想輕鬆離開。（Google Maps）
在這家舊金山位於King街的Safeway，不購物就別想輕鬆離開。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，在舊金山King街的Safeway超市，如今若不購物便無法離開。這家位於米慎灣（Mission Bay）的雜貨店近期在出入口安裝了新型防盜裝置。

入口處的新閘門會在顧客步入時自動開啟，但若有人試圖倒退離開，系統將觸發警報。若您走進超市後改變購物計劃，可能會陷入困境：唯一出口處設有另一道閘門，僅在掃描購物收據（receipt）後方可開啟。

周一（3日）SFGATE記者到店選購了一瓶kombucha飲料，順利通過自助收銀台結帳。（若正常排隊由收銀員結帳離店，出口處不會有高科技閘門阻攔。） 但為新聞報導之需，她隨即折返商店嘗試通過新閘門離店。

在部分顧客與新技術搏鬥之際，記者的收據瞬間完成掃描。玻璃門緩緩滑開，她得以自由離去。但若如舊金山Reddit論壇用戶所述未購物，那麼她唯一出路便是懇求保安放行。

截至發稿時未能聯繫到Safeway發言人對此門禁系統置評，但這並非舊金山Safeway門店首次出現滑動門。KPIX電視台2023年曾報導，Excelsior區和Fillmore區門店的自助結帳區已安裝收據掃描門禁。Fillmore店現已關閉

當時Safeway發言人向KPIX電視台聲明：「鑑於盜竊案件激增，灣區部分門店近期實施了運營調整，包括改造收銀區以遏制偷竊行為。」

2024年5月，SFGATE報導稱灣區部分Safeway門店因盜竊問題撤除了自助結帳區。據SFGATE報導，舊金山Mission街789號的Target超市也於2023年取消了自助結帳服務。位於King街298號的Safeway門店現已取消自助結帳服務，但具體撤除時間不詳。

加州食品雜貨商協會（California Grocers Association）政府關係副總裁康威（Daniel Conway）2023年向SFGATE表示，這些措施是全國範圍內日益興起的「防禦性零售」（defensive retailing）趨勢的一部分。

「雖然我不能代表任何公司發言，但縱觀過去10年、20年乃至5000年的商業發展軌跡，核心始終是降低顧客購物摩擦，」康威指出，「但如今出現了相反趨勢：武裝保安和上鎖的洗衣凝珠（Tide pods）。」

舊金山 灣區 加州

上一則

華裔工程師涉竊取公司機密 英特爾提告索賠

下一則

華人特殊兒童之友「展夢之夜」晚會 募款55萬超標

延伸閱讀

3因素加持 舊金山、聖荷西房產交易火熱

3因素加持 舊金山、聖荷西房產交易火熱
體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元

體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元
強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定
舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定
50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票

50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切