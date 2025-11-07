星巴克小熊杯開賣首日 民眾凌晨排隊搶購

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）
星巴克每年11月初都以節慶飲品與限定商品迎接聖誕季，今年也不例外。從11月6日起，全美星巴克門市開售假日系列飲品與節慶商品，其中最受矚目的莫過於全新推出的「玻璃小熊杯」（Starbucks Bearista Glass Cup），開售首日便在各地掀起搶購熱潮。

根據星巴克官方消息，今年假日新品除了回歸經典的紅杯（Red Cup）系列與多款限定飲品外，還推出多款節慶設計的冷飲杯、隨行杯與聯名商品。這些杯具採用冬季風格與亮麗配色，兼具收藏與送禮價值。官方定價29.95美元的玻璃小熊杯因造型可愛，上市當天即成為社群媒體上的焦點。

灣區，多家星巴克門市開店前就出現長長人龍，有民眾凌晨4點便開始排隊，只為搶到心儀的小熊杯。不少顧客在社群平台上寫道：「不睡了！一定要搶到！」不少門市開店不到半小時即宣告售罄。有顧客抱怨「排隊也不一定買得到」，有人連跑好幾家店都撲空。網路二手市場更將價格炒至500美元以上，一度比原價高出十多倍。社群上流傳的照片顯示，不少民眾從凌晨1點就開始排隊，到了4點再去已經算是「晚鳥」時段。

這款透明玻璃冷飲杯上印有星巴克經典「Bearista」小熊圖案，配上立體耳朵設計，有網友表示，「連喝冰拿鐵都變可愛了」，也有人形容它是「冬日限定的快樂源泉」。

然而，也有不少人對此現象表示不理解。有網友留言說：「看起來就像最常見的小熊蜂蜜罐，乾脆買瓶蜂蜜洗乾淨代替算了。」另一名網友笑稱：「這不是買杯子，是在買情緒價值。」

與小熊杯同日上架的，還有星巴克與Hello Kitty聯名的限定杯具系列，可愛設計也吸引不少粉絲目光。由於小熊杯供不應求，不少民眾改搶Hello Kitty杯「以慰藉心情」，有顧客說：「雖然沒搶到小熊，但這個也很可愛！」

星巴克表示，今年假日系列的靈感來自「歡樂與分享」，所有節慶杯具與禮品均為限時發售、售完為止。對許多星巴克愛好者而言，假日限定杯早已成為每年固定收藏的一部分。分析人士指出，這類商品結合品牌文化與情感行銷，成功創造出「限量焦慮」與「社交熱度」，使得每年假日季都成為星巴克強勢的營收推手。

無論是排隊數小時搶杯的狂熱粉絲，還是只想感受節慶氛圍的顧客，星巴克的假日行銷顯然再次奏效。隨著節日季正式開啟，這場由一隻「小熊」掀起的購物熱潮，或許也預示著今年假期的消費熱度將提前升溫。

星巴克小熊杯開售暴紅。（記者龔玥╱攝影）
星巴克小熊杯開售暴紅。（記者龔玥╱攝影）

星巴克 蜂蜜 灣區

