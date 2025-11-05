我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票

記者李怡╱舊金山報導
4日是加州特別選舉50號提案投票日，舊金山市府選務處迎來眾多選民前往投票。(記者李怡╱攝影)
4日是加州特別選舉50號提案投票日，舊金山市府選務處迎來眾多選民前往投票。(記者李怡╱攝影)

4日是加州特別選舉50號提案投票日，舊金山市府選務處迎來本次選舉中最繁忙的一天，走廊內排起長隊，選民等候近1小時。舊金山選務處中文發言人李懿表示，截至當日上午，市府已收到約14萬份郵寄選票，全市共有100個投票站同步開放，當晚進行三輪開票。計票審核工作要歷時數天。

李懿莊表示，4日是現場投票高峰，只要在晚上8時前到達或排隊，就能投票。她指出，舊金山自9月以來已連續舉行兩場特別選舉，包括罷免案在內，雖然不是原先預期的選舉節奏，但整體運作井然、民眾參與度仍很高。

投票現場從一早已排滿選民，隊伍蜿蜒穿越走廊、拐角，氣氛安靜、有序，志工穿梭引導。許多民眾表示，之所以親自前來，是因為地方50號提案影響重大。

據現場向投票民眾了解，支持者普遍希望效率改善、責任明確，並認為城市面臨治安、露宿者、商業復甦等多重挑戰，需要更有力的執政工具。

投反對票的選民怕權力集中、需要制衡，並擔心權力集中後監督力量不足。並表示，改革重要，但不能變成把權力都交給一個人。

還有投反對票的民眾表示，因為50號提案由紐森提出，凡是他提出的議案一律反對。

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

