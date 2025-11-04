糧券停發 聖馬刁縣府籲捐贈食物

聖馬刁縣府提供了26個食物回收地點，居民可聯絡就近組織並登記志工服務。(聖馬刁縣府可持續發展部提供）

隨著加州 的聯邦補助計畫CalFresh於11月1日暫停發放，聖馬刁縣府呼籲居民及企業加入「可食用食物回收計畫」（Edible Food Recovery Program），捐贈或配送食物，協助面臨飢餓的民眾。

聖馬刁縣永續發展部主任夏爾瑪（Jasneet W. Sharma）說：「如果你想幫助社區與鄰居，企業可以捐出多餘食物，居民也能參與志工工作協助分發。」縣府提供了26個食物回收地點，居民可聯絡就近組織並登記志工服務。

縣府在10月22日即已呼籲居民與企業挺身而出，如今隨著需求增加，更需民眾協助。縣內核心服務機構與「矽谷 第二豐收」（Second Harvest of Silicon Valley）都歡迎捐贈與志工協助。

「我們一直需要志工，」Circle of Inspiration董事暨志工歐康納（Arleen O’Connor）說，該組織主要分發食物給有需要的家庭。「當某個分發點缺人時，我們總能找到其他志工幫忙，願意從聖馬刁取食物送到任何需要的地方。」

聖馬刁縣的「可食用食物回收計畫」每月協助回收及分發超過56萬4000份餐點，直接支援有需要的家庭與個人。人文服務局（Human Service Agency）主任康寧漢（Claire Cunningham）指出：「由於聯邦政府 關門，CalFresh補助在11月1日暫停發放，約3萬5000名縣內居民因此無法取得平日依賴的食物，對非營利與食物銀行造成更大壓力。」

該計畫鼓勵縣內大型食品產生企業，如超市、批發商、餐廳、飯店、活動場地及醫院，捐贈剩餘食物，對於小量剩餘食物的企業，可利用「Too Good to Go」等應用程式將食物以折扣價格提供社區居民，或直接提供給員工或弱勢群眾。

多位社區領袖呼籲民眾共同出力，Samaritan House執行長本特（Laura Bent）說：「當聯邦資源不足時，我們依靠社區，這是我們每天看到的力量，也是聖馬刁縣強大的原因。」

縣議員賈力輝（David Canepa）指出：「縣政府已撥出近90萬元支持食物銀行，但仍需社區力量補上缺口，確保兒童與長者不餓肚子。」