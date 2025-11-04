我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

糧券停發 聖馬刁縣府籲捐贈食物

記者王子涵／聖馬刁報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖馬刁縣府提供了26個食物回收地點，居民可聯絡就近組織並登記志工服務。(聖馬刁縣府可持續發展部提供）
聖馬刁縣府提供了26個食物回收地點，居民可聯絡就近組織並登記志工服務。(聖馬刁縣府可持續發展部提供）

隨著加州的聯邦補助計畫CalFresh於11月1日暫停發放，聖馬刁縣府呼籲居民及企業加入「可食用食物回收計畫」（Edible Food Recovery Program），捐贈或配送食物，協助面臨飢餓的民眾。

聖馬刁縣永續發展部主任夏爾瑪（Jasneet W. Sharma）說：「如果你想幫助社區與鄰居，企業可以捐出多餘食物，居民也能參與志工工作協助分發。」縣府提供了26個食物回收地點，居民可聯絡就近組織並登記志工服務。

縣府在10月22日即已呼籲居民與企業挺身而出，如今隨著需求增加，更需民眾協助。縣內核心服務機構與「矽谷第二豐收」（Second Harvest of Silicon Valley）都歡迎捐贈與志工協助。

「我們一直需要志工，」Circle of Inspiration董事暨志工歐康納（Arleen O’Connor）說，該組織主要分發食物給有需要的家庭。「當某個分發點缺人時，我們總能找到其他志工幫忙，願意從聖馬刁取食物送到任何需要的地方。」

聖馬刁縣的「可食用食物回收計畫」每月協助回收及分發超過56萬4000份餐點，直接支援有需要的家庭與個人。人文服務局（Human Service Agency）主任康寧漢（Claire Cunningham）指出：「由於聯邦政府關門，CalFresh補助在11月1日暫停發放，約3萬5000名縣內居民因此無法取得平日依賴的食物，對非營利與食物銀行造成更大壓力。」

該計畫鼓勵縣內大型食品產生企業，如超市、批發商、餐廳、飯店、活動場地及醫院，捐贈剩餘食物，對於小量剩餘食物的企業，可利用「Too Good to Go」等應用程式將食物以折扣價格提供社區居民，或直接提供給員工或弱勢群眾。

多位社區領袖呼籲民眾共同出力，Samaritan House執行長本特（Laura Bent）說：「當聯邦資源不足時，我們依靠社區，這是我們每天看到的力量，也是聖馬刁縣強大的原因。」

縣議員賈力輝（David Canepa）指出：「縣政府已撥出近90萬元支持食物銀行，但仍需社區力量補上缺口，確保兒童與長者不餓肚子。」

加州 矽谷 聯邦政府

上一則

佛利蒙市清理遊民營地 驅離數十人

下一則

薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦

延伸閱讀

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫
西雅圖市議會通過新法 防社區「食物沙漠」蔓延

西雅圖市議會通過新法 防社區「食物沙漠」蔓延
松柏之家重陽施粥 與社區長者共樂

松柏之家重陽施粥 與社區長者共樂
政府關門衝擊 馬州食物銀行伸援手幫助無薪員工

政府關門衝擊 馬州食物銀行伸援手幫助無薪員工
聖馬刁縣投資4100萬 8城市蓋636可負擔宅

聖馬刁縣投資4100萬 8城市蓋636可負擔宅

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Chipotle向來受到海外華人留學生與年輕族群的喜愛，其「新鮮食材、量大管飽、便宜實惠」等特點，迎合了年輕人對时尚餐飲的定位。（Chipotle官網）

通膨導致消費力下滑 Chipotle股價暴跌 華人留學生最愛美食

2025-10-30 22:03
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外