資深行政官莫瑞樂斯 接任聖塔克拉拉縣選務官

莫瑞樂斯正式獲任命為聖塔克拉拉縣選務官，成為縣內最高選舉事務負責人。 （取自聖塔克拉拉縣X平台帳號）

聖塔克拉拉縣23日公告，縣選務處資深行政官莫瑞樂斯（Matt Moreles）正式獲任命為選務官（Registrar of Voters），成為縣內最高選舉事務負責人。莫瑞樂斯自2023年以代理人身分接掌選舉部門，現正式轉正，將領導灣區 最具規模之一的地方選舉系統。

據悉，莫瑞樂斯於2004年以臨時助理身分加入選舉辦公室，十年間歷任多項職務，2014年晉升為副選務官（Assistant Registrar），累積豐富的選務與技術經驗。他也曾主導多項選務改革，包括導入全新電子投票 系統、無紙選民名冊、票匭分揀設備與選舉安全升級。

縣執行長威廉斯（James R. Williams）稱讚其多年來展現出極高的專業能力與責任感，能確保本縣選舉制度有效、公正且透明，值得信賴。「在這個選務工作屢遭無端攻擊的時代，我們非常幸運能有一位堅守民主價值、誠懇服務公眾的領導人。」

莫瑞樂斯接任後表示，未來將延續本縣對選務卓越、公正與普及性的承諾。他說：「我要確保所有合格選民都能獲得所需的協助，依照自己的生活方式與需求順利投票。同時，也會透過各項透明機制，讓大眾了解我們如何嚴格保障選舉的公正性，讓每一位選民對結果充滿信心。」

莫瑞樂斯的任內政績包括成功推動加州 「選民選擇法案（Voter′s Choice Act）」在本縣落實，擴大郵寄投票、投票中心與行動投票站選項，提升投票便利性與包容性。作為選舉技術專家，他也在選務自動化、資訊安全及社區教育等方面發揮關鍵作用。

他目前亦為加州選舉官協會與全美選舉官協會成員，並獲加州州務卿任命加入「選民選擇法案任務小組」，參與政策研議與選務改革建議。