去年火災陰影 聖荷西今年取消阿爾馬登湖國慶煙火秀

聖荷西取消阿爾馬登湖公園煙火表演。（記者龔玥/攝影）

去年國慶夜間發生的火災陰影仍揮之不去，聖荷西 市政府宣布，出於公共安全考量，今年將取消原訂於阿爾馬登湖公園（Almaden Lake）舉行的年度7月4日煙火表演與相關節 慶活動。

根據nbc bay area的報導，聖荷西第10選區市議員近日透過全社區電子郵件公布此決定。他表示，由於去年的煙火表演吸引超過3萬人湧入當地，交通嚴重癱瘓，導致消防與救援人員在多起緊急事件中受阻，最終促成了取消活動的決定。「今年沒有財政上可行的方式來有效應對安全問題。保障居民與參與者安全是首要任務，這也是我們選擇暫停活動的原因。」市府將努力尋找更合適的舉辦地點，以期未來恢復相關活動。

去年7月4日深夜，一場疑似因煙火引發的火災燒毀了聖荷西一戶居民家中的廚房與後院，迫使她與家人搬入旅館長達五個月。該事件發生在她已居住28年的社區內，距阿爾馬登湖不遠。她坦言當晚是她人生中最可怕的經歷之一，並對今年市府取消活動表示理解與支持。

聖荷西消防局發言人指出，去年的火災耗時三小時才撲滅，波及約5到10英畝土地。而警方與消防人員在大量車輛與人潮中難以通行，嚴重影響了緊急應變效率。

盡管部分居民對傳統活動的取消表示失望，消防部門強調，灣區 的火災季節幾乎已全年化，安全必須優先。也有居民憂心，活動取消後，可能會有更多人轉向社區內私設非法煙火，增加火災風險。

市府則指出，聖荷西仍有其他官方煙火活動，包括坎寧安湖（Lake Cunningham）與聖荷西球隊主場比賽後的表演，這些地點具備完善規畫與滅火資源，風險更可控。

市消防局呼籲民眾，以安全、負責的方式慶祝獨立日，並避免使用非法煙火。「這是一個艱難的決定，但經驗告訴我們，防範於未然永遠是最明智的選擇。」