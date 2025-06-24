我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

去年火災陰影 聖荷西今年取消阿爾馬登湖國慶煙火秀

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西取消阿爾馬登湖公園煙火表演。（記者龔玥/攝影）
聖荷西取消阿爾馬登湖公園煙火表演。（記者龔玥/攝影）

去年國慶夜間發生的火災陰影仍揮之不去，聖荷西市政府宣布，出於公共安全考量，今年將取消原訂於阿爾馬登湖公園（Almaden Lake）舉行的年度7月4日煙火表演與相關節慶活動。

根據nbc bay area的報導，聖荷西第10選區市議員近日透過全社區電子郵件公布此決定。他表示，由於去年的煙火表演吸引超過3萬人湧入當地，交通嚴重癱瘓，導致消防與救援人員在多起緊急事件中受阻，最終促成了取消活動的決定。「今年沒有財政上可行的方式來有效應對安全問題。保障居民與參與者安全是首要任務，這也是我們選擇暫停活動的原因。」市府將努力尋找更合適的舉辦地點，以期未來恢復相關活動。

去年7月4日深夜，一場疑似因煙火引發的火災燒毀了聖荷西一戶居民家中的廚房與後院，迫使她與家人搬入旅館長達五個月。該事件發生在她已居住28年的社區內，距阿爾馬登湖不遠。她坦言當晚是她人生中最可怕的經歷之一，並對今年市府取消活動表示理解與支持。

聖荷西消防局發言人指出，去年的火災耗時三小時才撲滅，波及約5到10英畝土地。而警方與消防人員在大量車輛與人潮中難以通行，嚴重影響了緊急應變效率。

盡管部分居民對傳統活動的取消表示失望，消防部門強調，灣區的火災季節幾乎已全年化，安全必須優先。也有居民憂心，活動取消後，可能會有更多人轉向社區內私設非法煙火，增加火災風險。

市府則指出，聖荷西仍有其他官方煙火活動，包括坎寧安湖（Lake Cunningham）與聖荷西球隊主場比賽後的表演，這些地點具備完善規畫與滅火資源，風險更可控。

市消防局呼籲民眾，以安全、負責的方式慶祝獨立日，並避免使用非法煙火。「這是一個艱難的決定，但經驗告訴我們，防範於未然永遠是最明智的選擇。」

聖荷西 灣區 關節

上一則

買不到火險 納帕酒莊配備消防車和軍用技術自保

下一則

保費飆升 重創可負擔住房發展

延伸閱讀

矽谷房市經歷寒冷春季 夏秋有望回調

矽谷房市經歷寒冷春季 夏秋有望回調
台式悠茶餐廳Ocha撐過疫情 不敵房租上漲 六月底將歇業

台式悠茶餐廳Ocha撐過疫情 不敵房租上漲 六月底將歇業
百萬富翁租房 這3城最熱門 亞城、波士頓進前10

百萬富翁租房 這3城最熱門 亞城、波士頓進前10

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6
全美最大VTuber展聖荷西登場 經濟效益逾千萬元

全美最大VTuber展聖荷西登場 經濟效益逾千萬元

熱門新聞

US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束