聖塔克魯茲15歲海獅羅南 節奏感不輸人類

海獅「羅南」(Ronan)能隨著搖滾與電子音樂起舞,節奏感可能比人類還好。(圖取自UC Santa Cruz Science臉書)

海獅「羅南」(Ronan)在數年之後,仍維持良好的節奏感。她能隨著搖滾與電子音樂起舞,這隻現年15歲的海獅,最閃耀的才華就是可隨迪斯可熱門歌曲「布吉仙境」(Boogie Wonderland)擺動。

美聯社報導,佛羅里達新學院(New College of Florida)行為神經科學家庫克 (Peter Cook)花了十年時間研究羅南的節奏能力,認為「她表現完美(She just nails that one.)。」

並非許多動物可表現出明顯辨識與跟隨節奏擺動的能力,除了人類、鸚鵡與部分靈長類動物。但是,亮眼的海獅羅南,讓科學家重新思考音樂的意義。

她曾是一隻被搶救的海獅,約在十年前,科學家發現她的音樂能力,名聲大噪。自三歲開始,羅南一直在聖塔克魯茲加大的遠洋實驗室(Long Marine Laboratory),接受庫克等研究人員進行測試並磨練辨識節奏能力。

羅南加 入一群特殊動物行列,其中包括可隨音樂打節拍與舞蹈的知名鳳頭鸚鵡「雪球」(Snowball),顛覆人們長期以來,認為對音樂做出反應與辨識節拍能力是人類獨有能力的制式觀念。

羅南特別引人注意的是,她無須經由學習,就能跟著節拍跳舞。

墨西哥 神經生物研究所研究員默察特(Hugo Merchant)表示,科學家曾以為,只有人類與鸚鵡可透過聲音學習,才能學會找到節拍。

也曾有人質疑,羅南是否一直保有節奏感?過去跳舞是否僅為巧合?為此,庫克與同事設計設計一項新研究,並於日前發表在期刊「科學報告」(Scientific Reports)。

結果是,羅南仍擁有節奏能力,而且比過去更好。

研究人員不是在錄音室播放音樂,而是在實驗室打擊樂節奏,他們拍攝鼓手演奏三種不同節奏時、羅南搖擺的畫面。其中有羅南從未接觸過的節拍,科學家也藉此測試她辨識新節奏的靈活度。研究人員也要求10名大學生做同樣動作、隨著節奏變化揮舞手臂。

庫克表示,在測試節奏不同方法中,沒人比羅南表現更好。她比小時候進步,顯示需要終身學習。

為參與研究的阿姆斯特丹大學音樂認知研究員霍寧(Henkjan Honing)表示,新研究證實,羅南是動物音樂界「頂尖大使」(top ambassadors)之一。