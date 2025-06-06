El Camino Health講座 6月11日解構躁鬱症

躁鬱症是一種常被誤解和誤診的心理健康 疾病，對患者及其家庭帶來深遠影響。為了增進社區對躁鬱症的正確認識，El Camino Health旗下華人 健康促進計畫（Chinese Health Initiative, CHI）6月11日晚上6時至7時30分舉辦有關躁鬱症的雙語線上講座，主題為「解構躁鬱症：臨床與生命經驗的對話」。不同於一般心理健康講座，這次講座不僅心理健康專家介紹躁鬱症的基本知識，還邀請了躁鬱症的患者現身說法。

躁鬱症英文名講為bipolar，又被譯為雙相情感障礙，是一種經常被誤診的心理疾病。躁鬱症特徵是情緒和能量水平經歷極高與極低的波動，這些高低起伏的階段通常非常嚴重，並且會嚴重影響患者的工作、學習、自我照顧能力以及與他人互動的能力。根據美國心理健康協會的資料，每年有超過330萬美國成年人（約占1.7%）飽受躁鬱症之苦，估計4.4%的美國成年人在一生中曾有過躁鬱症。

該疾病通常在青少年期或成年早期開始，並可能持續一生。由於躁鬱症常常未被診斷出是一種疾病，患者可能因此長期未能得到適當治療，白白忍受痛苦多年。

躁鬱症是可以治療的，並且是有可能康復的。許多患有躁鬱症的人能夠建立成功的人際關係並從事有意義的工作。通過藥物治療、心理治療、健康的生活方式以及支持系統的結合，大多數患者能夠回到具生產力而充實的生活中。

這場講座中的兩位講者分別為臨床心理學家李偉倩博士和Eric Chou。李偉倩博士擁有普度大學心理諮商博士學位，曾於史丹福大學 進行博士後研究，亦為聖荷西州大前任教職。李博士將從臨床心理學的角度，介紹躁鬱症的症狀、診斷與治療方向。

Eric J. Chou為躁鬱症第一型患者，於大學時期首次發病。身為Honor Games新創公司創辦人及聖塔克拉拉縣988危機熱線工作者，他將分享自身從診斷、療癒、自我照顧，到投入助人工作的心路歷程。Eric擁有視力障礙，同時也致力於心理學與科技的跨域研究，未來計畫攻讀網路心理學碩士學位。

這場線上講座舉辦時間為6月11日晚上6時至7時30分，以中英文交替進行，請上網事先報名：www.elcaminohealth.org/chi-events。