聖荷西提供弱勢童「暑期免費餐食」7大據點領取

聖荷西市長馬漢說：「孩子們暑假應該專心享受防曬乳與游泳比賽，而非為餐桌發愁。」（本報檔案照）

隨著學校放暑假到來，聖荷西 市公園暨休閒服務部（Parks, Recreation & Neighborhood Services, PRNS）連續第15年參加美國農業部 （USDA）主導的「夏季免費餐食計畫」（Summer Food Service Program, SFSP），於本周啟動七處免費餐食據點，為有資格的5至16歲兒童免費提供營養午餐與下午點心，協助家庭度過長達數周的無餐食學校期間。

本次參與計畫的七大據點分別為：Bascom 社區中心、Emma Prusch農場公園、Mayfair 社區中心、羅斯福社區中心（Roosevelt Community Center）、Seven Trees社區中心、Starbird青年中心，以及Welch公園。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「孩子們暑假應該專心享受防曬乳與游泳比賽，而非為餐桌發愁。感謝 PRNS 團隊連續15年投入夏季免費餐食計畫，為本市弱勢兒童提供充足的營養，為家長能減輕負擔。」

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說：「感謝公園暨休閒服務部連續 15年與 USDA 合作，為最需要照顧的社區兒童帶來健康、營養的免費餐食。本計畫對於解決食物不安全問題至關重要，展現了我們對每一位孩子福祉的承諾。」

根據美國農業部規定，凡是符合「全國學校午餐計畫」減價餐資格所得標準的兒童，均可在任何住宅或非住宅夏季營隊現場免費領取餐點；若家庭已領有糧食券（SNAP）、加州兒童工作與責任補助（CalWORKs）、親屬監護人津貼（Kin-GAP）或印第安保留地食品配給計畫（FDPIR）等補助，也可直接視為符合資格。

本次 SFSP 於全美範圍內將服務18歲以下兒童超過2億份免費餐點，是幫助低收入 家庭在暑假維持營養攝取的重要措施。聖荷西共有七處據點獲得 USDA 認可，讓本地弱勢兒童免於因學校停課而面臨的飲食中斷困境。

PRNS 部門負責人指出，為確保餐點品質，每日提供的午餐與點心均經 USDA 規範設計，兼顧蛋白質、蔬果與穀物等均衡營養，並由受過相關衛生與安全訓練的工作人員負責製備與發放。同時，現場也強調防疫與衛生措施，避免因疫情或其他傳染風險造成用餐者健康疑慮。