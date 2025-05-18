向未成年人售酒 聖塔克拉拉1業者被逮

聖塔克拉拉警察局近日展開一項針對未成年人飲酒的誘捕行動，成功查獲一名零售業 者違規向未成年顧客販售酒精飲料。該名涉案店員現已遭到傳訊，將面臨至少250美元罰款以及24至32小時的社區服務。

警方表示，此次誘捕行動由局內特工親自監督，並由受過訓練的未成年人在四家合法持有酒類販售執照的商店內進行測試購買。其中一名店員未能查驗買家的身分證件，當場被查獲違規。

聖塔克拉拉警察局長摩根（Korey Morgan）指出：「我們執行這類行動，是為了打擊未成年人飲酒行為，進一步提升整體公共安全。」

根據加州 法律，商家若向未成年人販售酒類，不僅將面臨罰款與社區服務，加州酒精飲料管制局（ABC）也可對其執照進行行政處分，包括罰款、暫停營業，甚至吊銷執照。

加州酒精飲料管制局主管麥卡洛（Joseph McCullough）強調：「商家在銷售酒精飲品前，必須嚴格查驗顧客的身份證明。防止未成年人取得酒類，是守護社區與道路安全的第一道防線。」

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，21歲以下年輕人涉及的交通事故死亡率明顯高於年長駕駛者。約有四分之一的未成年致命車禍與酒精有關，顯示酒駕問題的嚴重性。

事實上，加州20世紀80年代起便開始實施此類針對未成年飲酒的誘捕執法機制。初期違規率高達40%至50%，但透過持續的執法與教育，部分城市已將違規率降至10%以下。1994年，加州最高法院亦裁定此類誘捕行動為合法有效的執法手段。

聖塔克拉拉警方表示，將持續不定期進行類似檢查，提醒所有零售商 依法守規，切勿心存僥倖，以免觸法。