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聖塔克拉拉市清運月 17日最後一區

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉報導
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清運月期間，街邊有著一堆一堆的垃圾，不少民眾在其中尋寶。（記者孫愛薇／攝影）
清運月期間，街邊有著一堆一堆的垃圾，不少民眾在其中尋寶。（記者孫愛薇／攝影）

聖他克拉拉市自4月26日起舉辦為期一個月大型垃圾清運計畫，將全市分為四大區塊，輪區提供市民將不需要的大型垃圾直接堆置在家門前街道，由市府安排清運團隊全數清走，在開放放置大型垃圾期間，有不少尋寶民眾撿拾還堪用的物品，街邊有著一堆一堆的垃圾。目前清掃月輪到最後一區Week 4將在5月17日開放市民放置垃圾。

不少市民趁清運月，將家中不需要的大型垃圾清出，有民眾開著貨車到處巡街撈寶，居民在散步時也翻找鄰居所丟棄的垃圾，是否有還能堪用的物品。清運月期間，街道上滿布二手家具與大型垃圾，更有正在搬家或裝潢的居民，趁機將不需要的物品清出。

華裔市民吳太太表示，這次在整理家中物品時，開著車庫門將物品一一搬出，突然就有兩三輛來蒐羅二手品的貨車停在街邊，等著她把不需要的物品拿出來放，甚至站在她家的街道旁等候，一搬出二手物就立即被翻看拿走，嚇得她趕緊先把車庫門關上，之後等到沒有人時再從家門慢慢搬出不用的物品堆置。

今年度的聖他克拉拉市清掃月自4月26日起至5月19日，全市將全市畫分為四大區塊，輪區實施清運，非規定的日期內，禁止街邊堆放垃圾，最後一周為聖他克拉拉市南面區域，將在5月17日到5月19日間提供市民將大型垃圾放置在門口，公寓式住宅區則以街邊規劃的區域開放堆置垃圾。

市府提供市民可堆置的大型物品包含，舊家具、地毯、床墊、馬桶、家電、輪胎等。未經處理的木材、長度不得超過6英尺樹枝與灌木，則需要與其他材料分開擺放。混凝土、瀝青、泥土、磚塊、岩石等等，則需要放置在大型耐用袋中，以防止潛在的雨水污染。

華裔

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