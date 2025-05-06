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史丹福「健康長壽2025」研討會 聚焦長壽之道

記者徐蓓蓓╱史丹福報導
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隨著健康生活的理念深入人心，「健康長壽」不僅是醫療議題，更成為生活哲學。(主辦方提供)
隨著健康生活的理念深入人心，「健康長壽」不僅是醫療議題，更成為生活哲學。(主辦方提供)

第二屆「健康長壽2025：身與心」（Healthy Aging 2025: Mind and Body）研討會5日在史丹福大學李嘉誠醫學中心（Li Ka Shing Center）舉行。會議匯聚來自營養、運動、心理健康與長壽研究領域的頂尖專家，深入探討如何延長健康壽命、提升身心福祉。

本屆大會特邀全球知名心靈導師、作家及內科醫師喬布拉（Deepak Chopra）發表主題演說，分享如何透過改變思維方式、實踐正念來改善健康與延緩老化。他的著作超過80本，倡導身心靈整合與個人成長，被譽為全球健康與長壽運動的領航者之一。

活動舉辦地「李嘉誠醫學中心」得名於香港企業家暨慈善家李嘉誠。李嘉誠基金會長年致力於推動全球醫學研究與公共健康發展，尤其關注人口老化所帶來的挑戰。他對史丹福醫學院的慷慨捐助，支持設立該中心，成為亞裔慈善家在全球健康領域具代表性的貢獻之一。中心也成為史丹福進行健康長壽、預防醫學與跨學科研究的重要據點。

活動從上午9時30分開始，由現代長者學院（Modern Elder Academy）創辦人暨暢銷作家康利（Chip Conley）與長壽項目創辦人史登（Ken Stern）揭開序幕，隨後展開一系列精彩講座與專題討論。

議程主題涵蓋：壓力與老化科學：舊金山加大教授伊佩爾（Elissa Epel）解析壓力如何加速生理老化，以及對抗慢性壓力的策略；認知健康與失智預防：由史丹福神經學教授朗戈（Frank Longo）介紹延緩失智的最新治療趨勢；正念與社交連結：探討情緒健康、靈性與人際關係在延年益壽中的角色；肌力保健與運動：介紹如何透過重量訓練延緩肌肉流失與提升代謝。

此外還有營養與長壽：包括史丹福營養學者阿羅尼卡（Lucia Aronica）與營養師佩雷爾曼（Dalia Perelman）等人分享如何透過飲食改善健康；睡眠與心理健康：探討老年人常見的睡眠挑戰與其對身心的影響；體溫與情緒調節：分析體溫與心理健康的關聯性研究。

會中亦包含正念靜心、運動休息時段及冥想練習，強調實踐與身心覺察的結合。

隨著健康生活的理念深入人心，「健康長壽」不僅是醫療議題，更成為生活哲學。主辦方表示，本次會議期望為社區提供一個結合科學、實踐與社群支持的平台。

「李嘉誠醫學中心」是史丹福進行健康長壽、預防醫學與跨學科研究的重要據點。(記者徐...
「李嘉誠醫學中心」是史丹福進行健康長壽、預防醫學與跨學科研究的重要據點。(記者徐蓓蓓╱攝影)

心理健康 史丹福大學 亞裔

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