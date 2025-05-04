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黃石公園死亡車禍 舊金山中領館提醒旅行安全

記者張宏／綜合報導
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中國駐舊金山總領事館，針對黃石公園車禍造成中國公民死亡發布公告。（領館網站截圖）
中國駐舊金山總領事館，針對黃石公園車禍造成中國公民死亡發布公告。（領館網站截圖）

黃石公園日前發生一起致命車禍。愛達荷州警方5月3日發布訊息指出，車禍的高頂旅行車上乘客包括12名中國、1名義大利國籍人士，司機持有加州駕照，組團旅行社是Ctour Holiday LLC。道奇皮卡汽車駕駛者確認是德州25歲的居民Isaiah Moreno，已在大火中身亡；其他六名受害者被燒得面目全非，須等待DNA檢測結果才能進行身分識別。六名罹難遊客均來自美國境外，初步了解，分別來自中國和義大利。

因有死傷者是中國公民，中國駐舊金山總領事館啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。同時發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。

據紐約時報報導，Moreno當時駕駛道奇公羊皮卡向西行駛，而載有14名外國遊客的賓士高頂車則向東行駛，最後發生碰撞，事故原因仍在調查中。

愛達荷州警方在新聞稿中指出，該旅遊團前往黃石國家公園參加Ctour Holiday LLC舉辦的旅行團。Ctour Holiday LLC是一家在南加州執業、提供國際旅行服務的大型旅行社。

作為調查的一部分，死者將被送往阿達縣（Ada County）驗屍官辦公室進行屍檢和正式確認身分，目前旅行團的六名受害者均來自美國境外。

中國駐舊金山總領事館發布公告︰「對罹難者表示深切哀悼，向受傷者和罹難者家屬表達誠摯慰問」。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助，將繼續全力做好後續工作。

同時舊金山中領館發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。

中國駐舊金山總領事館提醒公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。如需領事協助，請撥打中國外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，或中國駐舊金山總領事館領保協助電話：+1-415-929-6998。

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