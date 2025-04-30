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舊金山市議會 列世界日報為華埠合作夥伴

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市府肯定世界日報對華語社區的貢獻與橋樑作用。（記者李怡╱攝影）
舊金山市府肯定世界日報對華語社區的貢獻與橋樑作用。（記者李怡╱攝影）

在4月29日舉行的舊金山市議會會議上，通過2025-2026財政年度官方廣告與社區媒體合作指定案中，「世界日報」被列為市府對華人社區的主要合作媒體。

主要合作媒體負責傳達政策更新與社區服務資訊，涵蓋包括灣景／獵人角（Bayview/Hunters Point）、華埠（Chinatown）、米慎區（Mission）、南市場（SoMa）、田德隆（Tenderloin）、訪谷（Visitacion Valley）與西增區（Western Addition）等多個華人聚居社區。

此項決議由市府合約管理處（Office of Contract Administration）提出，目的是提升市政資訊在多語言社群中的可及性與影響力，確保所有族裔居民都能第一時間獲得與生活密切相關的市政訊息。「世界日報」被指定為「社區導向的宣傳媒體」，在華人社區發揮媒介橋樑作用，獲得市府官方認可。

近年來，「世界日報」積極報導市府政策、地方選舉與民生議題，為華人社區了解主流政治的重要資訊來源。無論是舊金山市長、市議員選舉，還是無家者政策、治安改革、租金管制、學區畫分等地方議題，世報都以雙語深度報導方式，協助中文讀者掌握複雜的政策內容與投票意義。

舉例來說，在2024年市長與多區市議員改選期間，「世界日報」不僅進行候選人專訪，也針對華人社區關心的公共安全、語言服務、交通與教育政策進行專題整理，讓非英語選民得以清楚了解政策差異，提升社區的政治參與度。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）先前在公共發言中曾表示，多語言資訊傳遞是市府促進公平與包容治理的重要基礎。「我們必須確保每一位居民，不論語言或族裔，都能清楚了解他們的權利、資源與社區改變。」他指出，與如「世界日報」這樣具公信力的華文媒體合作，是傳遞政策與緊急訊息的關鍵。

多位市議員也肯定世報在促進主流社會與移民社群對話中的角色。多位市議員表示，世界日報的角色不僅是新聞傳播，更是政策理解與文化交會的紐帶，讓市府的努力不會在語言差距中被忽略，也讓華人聲音進入主流決策圈。

世界日報舊金山分社總經理李銘濱表示，感謝市府的信任，並表示將持續以專業、公正的新聞標準，深入報導市政動態、公共資源與華人社區關心議題。「這份責任不只是宣傳，更是一項橋樑的角色，讓政策深入民心，讓社區有機會反饋聲音。」

舊金山市議會肯定世界日報對華語社區的貢獻與橋樑作用。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議會肯定世界日報對華語社區的貢獻與橋樑作用。（記者李怡╱攝影）

華人 世界日報 舊金山

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