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世界日報攜手美亞婦聯 辦自閉兒募款會

記者王子涵╱密爾布瑞報導
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素食慈善活動獲政商界支持及頒發褒揚狀。從左至右：美亞婦聯(AAWA)副會長李慶齡、Lily Wang，加州財長馬世雲，會長顏佩紅，密爾布瑞市市長馮嘉輝及加州審計長郭嫻代表David Chan。(主辦單位提供)
素食慈善活動獲政商界支持及頒發褒揚狀。從左至右：美亞婦聯(AAWA)副會長李慶齡、Lily Wang，加州財長馬世雲，會長顏佩紅，密爾布瑞市市長馮嘉輝及加州審計長郭嫻代表David Chan。(主辦單位提供)

健康飲食和慈善關懷的觀念日益普及，社會對特殊群體的關注與支持也不斷升溫。世界日報聯合美亞婦聯（AAWA）於4月26日在中半島密爾布瑞市康樂中心成功舉辦慈善素食籌款宴會，吸引來自灣區及南加州超過260位來賓參與。

包括世界日報舊金山社總經理李銘濱，密爾布瑞市市長馮嘉輝( Anders Fung)、加州財長馬世雲(Fiona Ma)、加州主計長郭嫻（Malia Cohen）代表David Chan等政要，及受惠機構華人特殊兒童之友(FCSN)總裁Jason Hwan、兒童健康成長公益基金會(Cogleap Foundation)外展總監Qing Bai等出席了素食宴會，場面溫馨，座無虛席。

此次活動旨在為自閉症等特殊兒童籌集資金與關注。活動現場，華人特殊兒童之友圓夢先鋒樂團以「月亮代表我的心」揭開序幕，三位青年給現場來賓獻唱「明天會更好」、台語「愛拚才會贏」、「感恩的心」等名曲，用音樂傳遞勇氣與希望，感動在場每一位觀眾。

這些獲獎音樂家是Alice Jen、Lawrence Wang和Greg Hebert，他們曾在國際上演出，為世界各地有特殊需求的社區帶來愛、希望和靈感。

宴會所呈獻的12道精緻素食菜餚，展示了素食文化的多樣與創意。從開胃前菜的「慈善三重奏」到特別空運來美的台灣「善良肉圓」，每道菜餚皆用心烹製，廣受賓客好評。慧膳坊特製醬汁搭配的肉圓、香麻芋絲餅、翡翠鬆子飯、黑松露什菌等創意菜色，不僅色香味俱全，更傳遞出保護環境、尊重生態的理念。甜點部分，丸子杏仁茶、花果山美點、千絲紅豆餅等傳統與創新兼具的甜品為整場饗宴畫下完美句點。

加州財務長馬世雲致辭：「今天的活動展現了華人社區的溫暖與力量。素食是一種健康選擇，更是一種慈善的態度。」

她並頒發榮譽獎狀予四位參與策畫及執行這次活動的高中生志願者，分別是Ethan Li、Grace Chen、Nicole Tam與Allison Young，肯定他們的付出與熱情。

世界日報總經理李銘濱說：「媒體的責任不僅是報導，更應積極回饋社會。這場慈善宴不僅籌得善款，也提高了公眾對自閉症的認識與理解。」

密爾布瑞市市長馮嘉輝說：「4月2日是聯合國訂定的『世界提高自閉症意識日』，今晚的活動正是將理念付諸行動的具體體現。感謝社區力量的支持，為特殊兒童打造更有希望的未來。」

活動現場更安排多項精彩節目，包括晚禮服沙龍攝影、青少年才藝與拉丁舞表演等。人像攝影師劉方與學生韓嶽恒、韓昔彤免費為嘉賓拍攝紀念照；高中生Nicole Tam演奏古箏名曲「梁祝」與「青花瓷」，Allison Young的拉丁舞表演更是熱情洋溢，展現青年一代的多才多藝與公益心。

本次活動獲得灣區多家餐飲與食品企業的大力支持，包括鯉魚門海鮮茶寮、慧膳坊素食、VEGEFARM、Heartland ORGANIC & Natural Food、La Petite Camille等。現場更設有露天音樂酒會、二手名牌衫義賣與素食攤位，熱鬧非凡。

當晚美亞婦聯(AAWA)分別向FCSN捐款6000元，及向Cogleap Foundation捐款4000元，用於特殊兒童教育與發展專案。

受惠機構華人特殊兒童之友(FCSN)總裁Jason Hwan（中）、兒童健康成長...
受惠機構華人特殊兒童之友(FCSN)總裁Jason Hwan（中）、兒童健康成長公益基金會(Cogleap Foundation)外展總監Qing Bai（左二）接受主辦捐贈的共10,000.元善款。(主辦單位提供)
世界日報總經理李銘濱向四位參與策劃及執行這次活動的高中生志願者頒發感謝狀：Eth...
世界日報總經理李銘濱向四位參與策劃及執行這次活動的高中生志願者頒發感謝狀：Ethan Li（右一）、Grace Chen（右二）、Nicole Tam（左一）與Allison Young（左二）。(主辦單位提供)

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