世界日報攜手美亞婦聯 辦自閉兒募款會

素食慈善活動獲政商界支持及頒發褒揚狀。從左至右：美亞婦聯(AAWA)副會長李慶齡、Lily Wang，加州財長馬世雲，會長顏佩紅，密爾布瑞市市長馮嘉輝及加州審計長郭嫻代表David Chan。(主辦單位提供)

健康飲食和慈善關懷的觀念日益普及，社會對特殊群體的關注與支持也不斷升溫。世界日報 聯合美亞婦聯（AAWA）於4月26日在中半島密爾布瑞市康樂中心成功舉辦慈善素食籌款宴會，吸引來自灣區及南加州 超過260位來賓參與。

包括世界日報舊金山社總經理李銘濱，密爾布瑞市市長馮嘉輝( Anders Fung)、加州財長馬世雲(Fiona Ma)、加州主計長郭嫻（Malia Cohen）代表David Chan等政要，及受惠機構華人 特殊兒童之友(FCSN)總裁Jason Hwan、兒童健康成長公益基金會(Cogleap Foundation)外展總監Qing Bai等出席了素食宴會，場面溫馨，座無虛席。

此次活動旨在為自閉症等特殊兒童籌集資金與關注。活動現場，華人特殊兒童之友圓夢先鋒樂團以「月亮代表我的心」揭開序幕，三位青年給現場來賓獻唱「明天會更好」、台語「愛拚才會贏」、「感恩的心」等名曲，用音樂傳遞勇氣與希望，感動在場每一位觀眾。

這些獲獎音樂家是Alice Jen、Lawrence Wang和Greg Hebert，他們曾在國際上演出，為世界各地有特殊需求的社區帶來愛、希望和靈感。

宴會所呈獻的12道精緻素食菜餚，展示了素食文化的多樣與創意。從開胃前菜的「慈善三重奏」到特別空運來美的台灣「善良肉圓」，每道菜餚皆用心烹製，廣受賓客好評。慧膳坊特製醬汁搭配的肉圓、香麻芋絲餅、翡翠鬆子飯、黑松露什菌等創意菜色，不僅色香味俱全，更傳遞出保護環境、尊重生態的理念。甜點部分，丸子杏仁茶、花果山美點、千絲紅豆餅等傳統與創新兼具的甜品為整場饗宴畫下完美句點。

加州財務長馬世雲致辭：「今天的活動展現了華人社區的溫暖與力量。素食是一種健康選擇，更是一種慈善的態度。」

她並頒發榮譽獎狀予四位參與策畫及執行這次活動的高中生志願者，分別是Ethan Li、Grace Chen、Nicole Tam與Allison Young，肯定他們的付出與熱情。

世界日報總經理李銘濱說：「媒體的責任不僅是報導，更應積極回饋社會。這場慈善宴不僅籌得善款，也提高了公眾對自閉症的認識與理解。」

密爾布瑞市市長馮嘉輝說：「4月2日是聯合國訂定的『世界提高自閉症意識日』，今晚的活動正是將理念付諸行動的具體體現。感謝社區力量的支持，為特殊兒童打造更有希望的未來。」

活動現場更安排多項精彩節目，包括晚禮服沙龍攝影、青少年才藝與拉丁舞表演等。人像攝影師劉方與學生韓嶽恒、韓昔彤免費為嘉賓拍攝紀念照；高中生Nicole Tam演奏古箏名曲「梁祝」與「青花瓷」，Allison Young的拉丁舞表演更是熱情洋溢，展現青年一代的多才多藝與公益心。

本次活動獲得灣區多家餐飲與食品企業的大力支持，包括鯉魚門海鮮茶寮、慧膳坊素食、VEGEFARM、Heartland ORGANIC & Natural Food、La Petite Camille等。現場更設有露天音樂酒會、二手名牌衫義賣與素食攤位，熱鬧非凡。