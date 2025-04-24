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全國足部健康月 安樂居專家提醒長者關注雙腳

記者王子涵／舊金山報導
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白幹榮醫生畢業於戴維斯加州大學，目前為安樂居助理醫療總監。（記者王子涵／翻攝）
白幹榮醫生畢業於戴維斯加州大學，目前為安樂居助理醫療總監。（記者王子涵／翻攝）

配合全國足部健康認知月，安樂居（On Lok）助理醫療總監白幹榮醫生強調，足部健康對長者而言不僅影響日常行動能力，更與慢性疾病的早期徵兆息息相關，應引起高度關注。

白幹榮指出，雙腳發揮著身體的活動功能，對長者而言尤其關鍵。「如果無法自行護理雙腳，或因足部不適而限制活動，容易造成肌力退化、免疫力下降，進而增加其他疾病的風險。」他說，長者一旦減少走動，整體健康也會迅速衰退，形成惡性循環。

足部同時也是觀察慢性疾病變化的重要窗口。白幹榮表示，糖尿病患者若血糖控制不佳，常見足部出現神經感覺下降、潰瘍或皮膚病變等情況。「有些人甚至腳潰爛了也毫無知覺，這些都是糖尿病導致神經病變的警訊。」

常見的足部疾病，包括腳痛、皮膚疹、肌肉僵硬、皮膚角質增厚，以及「錘狀趾」腳趾變形等情況皆十分普遍。「所謂錘狀趾，是指第二至第四趾由直變彎，初期仍可拉直，但若未及時治療，就會變得僵硬固定。」他指出，這些問題可能與關節炎、鞋履不當或足部壓力分布失衡有關。

靜脈曲張亦是長者常見的下肢循環問題。白幹榮解釋，隨著年齡增長，靜脈內部的瓣膜功能減退，血液可能因重力倒流，造成血管擴張、靜脈突出，甚至出現皮膚變黑、發炎等現象。「早上腳部腫脹不明顯，但下午因血液累積在腿部，腫脹加劇，就是靜脈回流功能下降的表現。」

白幹榮指出，靜脈擴張不僅是血管問題，更可能導致血液滲出至組織間隙，引發皮膚炎與慢性腫脹。「若發現腳部持續腫脹，除了靜脈問題，也應考慮心臟功能是否出現障礙，因為心臟無法有效將血液抽回體內，也會造成液體積聚在下肢。」

白幹榮提醒，長者與照護者應養成定期檢查足部的習慣，包括觀察皮膚顏色變化、有無紅腫、潰爛或變形等徵象，並保持雙腳清潔乾爽、選穿合適鞋襪。足部健康與行動能力、生活品質及慢性病控制密切相關，絕不可忽視。

目前安樂居超過半數醫師具老年醫學專科資歷，多出身哈佛、史丹福、約翰霍普金斯、UCSF等頂尖院校。服務對象主要為55歲以上、符合醫療補助（Medi-Cal）資格的中低收入長者，近八成同時享有聯邦醫療保險（Medicare），近乎全額給付照護費用。

白幹榮醫生畢業於戴維斯加州大學，目前為安樂居助理醫療總監。

聯邦醫療保險 糖尿病 低收入

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