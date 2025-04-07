史密提恩40年公職榮退 從政竟源於年少「逃法」

史密提恩橫跨40年的公共服務生涯，源自青少年時期一段鮮為人知的「逃法」往事。（取自史密提恩官方網站）

據巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，聖他克拉拉縣資深政界人物史密提恩（Joe Simitian）日前在巴洛阿圖舉行的公開活動中，回顧其橫跨40年的公共服務生涯，並分享了青少年時期一段鮮為人知的「逃法」往事，令人動容。

現年71歲的史密提恩回憶，自己13歲時因父母離異，在選擇與母親住在科羅拉多還是與父親同住加州 之間左右為難。當時法官裁定他返回母親身邊，但史密提恩堅持留在巴洛阿圖，最終竟從旅店洗手間窗戶跳出、沿著公路逃跑，藏身友人家中工具間過夜。他說：「那晚我發現巴洛阿圖的夜晚異常寒冷，地面異常堅硬。」

雖然幾天後被警方尋獲，並短暫關押於巴市警局與聖荷西少年拘留所，與偷車、販毒少年共處一室。但這段經歷卻啟發他日後投身法律與政治界的志向。「我發現，所有對我人生做決定的人都是律師，於是我決定將來也要當個能夠決策的人。」

史密提恩於1983年當選巴洛阿圖學區委員，1991年進入市議會，並於1995年擔任市長。其後兩度擔任聖他克拉拉縣議員，政績涵蓋教育、住房、心理健康 及刑事司法改革。他推動「過渡幼兒園」（transitional kindergarten）立法成功，至今每年造福逾15萬名加州學童；他也積極爭取對被錯判入獄12年的東巴洛阿圖居民沃克（Rick Walker）進行州府賠償。

雖然史密提恩去年競選聯邦眾議員 時在初選中與另一候選人並列第二，經重新計票後以五票之差未能晉級，但其數十年來堅守公共利益的精神與貢獻，仍深植人心。

史密提恩曾說：「我無法預料，當年我經歷家庭法庭和少年監禁的地方，日後竟成為我工作辦公室的所在地。」如今，他的故事與成就也成為巴洛阿圖這座城市記憶的一部分。