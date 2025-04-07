史密提恩40年公職榮退 從政竟源於年少「逃法」
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據巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，聖他克拉拉縣資深政界人物史密提恩（Joe Simitian）日前在巴洛阿圖舉行的公開活動中，回顧其橫跨40年的公共服務生涯，並分享了青少年時期一段鮮為人知的「逃法」往事，令人動容。
現年71歲的史密提恩回憶，自己13歲時因父母離異，在選擇與母親住在科羅拉多還是與父親同住加州之間左右為難。當時法官裁定他返回母親身邊，但史密提恩堅持留在巴洛阿圖，最終竟從旅店洗手間窗戶跳出、沿著公路逃跑，藏身友人家中工具間過夜。他說：「那晚我發現巴洛阿圖的夜晚異常寒冷，地面異常堅硬。」
雖然幾天後被警方尋獲，並短暫關押於巴市警局與聖荷西少年拘留所，與偷車、販毒少年共處一室。但這段經歷卻啟發他日後投身法律與政治界的志向。「我發現，所有對我人生做決定的人都是律師，於是我決定將來也要當個能夠決策的人。」
史密提恩於1983年當選巴洛阿圖學區委員，1991年進入市議會，並於1995年擔任市長。其後兩度擔任聖他克拉拉縣議員，政績涵蓋教育、住房、心理健康及刑事司法改革。他推動「過渡幼兒園」（transitional kindergarten）立法成功，至今每年造福逾15萬名加州學童；他也積極爭取對被錯判入獄12年的東巴洛阿圖居民沃克（Rick Walker）進行州府賠償。
雖然史密提恩去年競選聯邦眾議員時在初選中與另一候選人並列第二，經重新計票後以五票之差未能晉級，但其數十年來堅守公共利益的精神與貢獻，仍深植人心。
史密提恩曾說：「我無法預料，當年我經歷家庭法庭和少年監禁的地方，日後竟成為我工作辦公室的所在地。」如今，他的故事與成就也成為巴洛阿圖這座城市記憶的一部分。
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