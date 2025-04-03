「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區 專家：喝湯+合理飲食 滿足營養需求

「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

一款名為「哈佛蔬菜湯」的養生湯近期在華人 社區走紅。因其據稱具有增強免疫力、降低炎症和改善代謝的功效，吸引了眾多追求健康飲食的民眾，家庭廚房也掀起了一股自煮潮流。

「哈佛蔬菜湯」之所以得名，與哈佛大學 相關研究的影響密切相關。這款湯的概念最早源自哈佛大學的營養研究，研究人員在探討健康飲食和慢性病預防時，強調了蔬菜多酚、抗氧化物質和膳食纖維的作用。雖然這道湯並非哈佛官方推出的食譜 ，但因其成分符合哈佛大學提倡的「健康飲食」原則，民間便以「哈佛蔬菜湯」稱之，以示其科學依據和健康價值。

聖塔克拉拉市居民王女士分享了自己的經歷：「我聽朋友介紹說國內有不少超市上架了蔬菜湯原料的淨菜版，很多朋友都嘗試了覺得效果不錯，就也想買來試試。」另一位居民則表示，這款湯讓他找到了健康飲食的新方式，這種湯很容易做，味道也不錯。

「哈佛蔬菜湯」由多種富含營養的蔬菜熬製而成，基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥，食材比例為每種蔬菜100克，水1公升。最好不加任何調味品，強調食材的自然搭配。水開後小火燉煮20分鐘，減少打開鍋蓋的次數，可以提供豐富的維生素、礦物質和抗氧化成分，還可適當加入西紅柿調味。

倫敦大學學院（UCL）營養學俞博士說：「哈佛蔬菜湯富含膳食纖維、維生素C、β-胡蘿蔔素和多酚類物質，這些成分可以促進腸道健康、降低炎症，並可能有助於心血管健康。」

俞博士解釋：「這款湯的關鍵在於食材的組合。比如，洋蔥和大蒜含有硫化合物，有助於抗氧化，而胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，對視力和免疫系統有潛在益處。」

儘管「哈佛蔬菜湯」受到推崇，專家也提醒，健康飲食需要整體平衡。俞博士說：「單靠喝湯無法完全滿足人體營養需求，還需搭配優質蛋白質、健康脂肪和適量碳水化合物。」

隨著健康飲食理念的推廣，越來越多的華人家庭開始關注如何用天然食材提升健康水準。「哈佛蔬菜湯」作為一種簡單易做的選擇，正成為灣區居民膳食中的新寵。而在追求健康的路上，科學合理的飲食搭配仍然是關鍵。