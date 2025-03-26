噴灑農藥時間 DPR網站將提前通知

民眾可上該網站輸入自家地址，查詢住家周邊是否有預定噴灑農藥的地點。（取材自SprayDays California網）

當住家附近即將噴灑農藥，居民都希望能事先告知。加州 農藥管理廳（DPR）推出全新網站「SprayDays California」，首度讓民眾可在農藥實際使用前24至48小時獲得通知，掌握噴灑時間、地點、農藥種類及其健康風險，標誌著加州長年社區倡議的一大勝利，也為全州居民的健康保障邁出重要一步。

abc7電視台報導，該網站將提供包括噴灑地點、時間、所使用農藥類型及其潛在健康風險等資訊。這些農藥為加州規管最嚴的限制性物質，使用方式、範圍及對象皆須遵守嚴格法規。

根據規定，農藥使用者需提交電子意圖通知。網站會依照使用的農藥類型，在預定使用前24至48小時，以線上、簡訊或電子郵件形式發出通知。雖然目前無法提供精確位置，但網站將標示一平方哩範圍的預定噴灑區域。DPR表示，未來將持續優化系統，傾聽社區回饋。

DPR發言人貝莉（Leia Bailey）說：「我們很高興這套系統正式啟用，並期盼在推廣過程中持續與社區對話，說明加州如何監管農藥。」

使用後的資訊亦會在四日內上線，供公眾查詢。網站亦提供登記通知功能，方便民眾掌握所在地區的潛在噴灑計畫。種植者亦可藉此了解新制度對申報程序可能產生的影響。