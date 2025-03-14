我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

最近一周，不少消費者發現好市多超市之前一款人氣蔓越莓核桃麵包（Cranberry Walnut Loaf）又重新上架了。這款口感紮實帶有韌性的歐式麵包，配料健康，口感香甜，價格美麗。去年秋季供應下架後讓不少人留念不已。沒想到近日又驚喜重現，還被超市特意放在入口處顯眼位置。不少人都是兩個買起來。

這款麵包的配料相當簡單和健康，麵粉由未經漂白的小麥麵粉和發芽大麥粉混合而成。每個麵包2磅重，大約有907克。售價每個8.99美元。但麵包都是整只放在紙袋裡售賣，未作切片處理。所以拿回家還要用麵包刀切片。

小紅書網友評價：「麵包體非常濕潤，麵包皮稍微硬一點，帶有輕微的甜味，莓子味道很濃郁，核桃夾心也不少。性價比很高。」還有網友評論，這款麵包相比一般亞洲風味的麵包「感覺沒有那麼多糖，就算健身時吃也沒有那麼罪惡。比起法棍和全麥麵包，這個麵包又有核桃和蔓越莓的豐富口感，帶有一點點甜甜的味道。」

還有不少人拿這款麵包和全食超市（Whole Foods）的一款類似麵包對比。認為全食超市的核桃放得更多，外皮沒有那麼堅硬，但內部也沒有那麼有韌性。好處是做了切片處理，每一份只有半個小麵包的量。

至於這麼大的麵包一個人短期吃不完怎麼辦。就有網友分享，可以切片放冰箱冷凍保存。吃的時候拿一片出來放烤箱或麵包機烘烤一下。可以塗抹牛油果醬，搭配牛奶或果汁都很搭。也有人說自己從超市出來邊走邊吃，當天就能吃掉一大半。

核桃 好市多 小紅書

上一則

南方風味炸雞快餐連鎖Raising Cane’s 落腳Stonestown

下一則

灣區僑務榮譽職續任 僑委會頒感謝狀

延伸閱讀

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高
好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻
禽流感緩和蛋價大跌近33% 南加好市多仍缺貨

禽流感緩和蛋價大跌近33% 南加好市多仍缺貨
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17
美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。（美聯社）

西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

2025-03-11 14:37
特映會中的互動環節。（記者李怡╱攝影）

「哪吒2」舊金山特映會盛大舉行 觀眾熱烈反響

2025-03-09 17:31

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市