好市多人氣商品 蔓越莓核桃麵包重新上架

好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

最近一周，不少消費者發現好市多 超市之前一款人氣蔓越莓核桃 麵包（Cranberry Walnut Loaf）又重新上架了。這款口感紮實帶有韌性的歐式麵包，配料健康，口感香甜，價格美麗。去年秋季供應下架後讓不少人留念不已。沒想到近日又驚喜重現，還被超市特意放在入口處顯眼位置。不少人都是兩個買起來。

這款麵包的配料相當簡單和健康，麵粉由未經漂白的小麥麵粉和發芽大麥粉混合而成。每個麵包2磅重，大約有907克。售價每個8.99美元。但麵包都是整只放在紙袋裡售賣，未作切片處理。所以拿回家還要用麵包刀切片。

有小紅書 網友評價：「麵包體非常濕潤，麵包皮稍微硬一點，帶有輕微的甜味，莓子味道很濃郁，核桃夾心也不少。性價比很高。」還有網友評論，這款麵包相比一般亞洲風味的麵包「感覺沒有那麼多糖，就算健身時吃也沒有那麼罪惡。比起法棍和全麥麵包，這個麵包又有核桃和蔓越莓的豐富口感，帶有一點點甜甜的味道。」

還有不少人拿這款麵包和全食超市（Whole Foods）的一款類似麵包對比。認為全食超市的核桃放得更多，外皮沒有那麼堅硬，但內部也沒有那麼有韌性。好處是做了切片處理，每一份只有半個小麵包的量。

至於這麼大的麵包一個人短期吃不完怎麼辦。就有網友分享，可以切片放冰箱冷凍保存。吃的時候拿一片出來放烤箱或麵包機烘烤一下。可以塗抹牛油果醬，搭配牛奶或果汁都很搭。也有人說自己從超市出來邊走邊吃，當天就能吃掉一大半。