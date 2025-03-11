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馬漢提案 聖荷西議員與市府高管依工作績效加薪

編譯組／綜合報導
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聖荷西市長馬漢宣布新提案，聖荷西民選官員和高階主管將根據工作績效決定是否獲得加薪。(取自馬漢臉書檔案照片)
聖荷西市長馬漢宣布新提案，聖荷西民選官員和高階主管將根據工作績效決定是否獲得加薪。(取自馬漢臉書檔案照片)

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan) 重新提出在市長競選期間的核心政見「按績效支薪」(pay-for-performance)，即市議員與市府管理階層的加薪，未來將以績效決定。期望選民支持提案。

「聖荷西信使報」報導，馬漢希望在明年選票提案，訂出城市未來預算與明確優先事項，其將提高地方政府的責任，並有助於提高效率。這種模式具有明確目標與績效衡量標準，促使問責更切實。

聖荷西目前施行的是市議會-市經理(council-manager) 地方政府形式，由民選官員制定政策方向，要求市經理監督日常運作並執行願景。

馬漢指出，提案並非想改變現狀，而是向民選官員及部門主管提供明確優先事項與目標，必須致力達到並實現目標，才可獲得加薪。最終，制定優先事項與決定資源分配的資深主管，須對是否達到成功結果負責。

提案不會影響基本薪資、生活成本調整或任何資深管理階層以下的員工。馬漢表示，一般來說，受到提案影響的資深主管的基本薪資為20萬至30萬美元，除了市經理馬奎爾(Jennifer Maguire)2024年年薪為近43萬美元。

去年11月，市議會一致投票通過，為直接任命的員工包括馬奎爾、市律師佛里曼(Nora Frimann)、市審計長羅斯(Joe Rois)、市書記官泰伯(Toni Taber)加薪。前三名主管加薪幅度均為2.5%，泰伯加薪幅度為1%。

馬漢在競選中曾提出聖荷西民選官員和高階主管、將根據工作績效決定是否獲得加薪的想法，導因於許多居民認為聖荷西市不是公共資源的優良管理者，做法不開放透明。最新提案要求投票進行，因為選民投票通過的薪資制定委員會，將決定市議會支付薪資。若提案獲准列入選票並且通過，最早將於2027年生效。

馬漢表示，期望政府再次變得更親切且運作透明，並在居民與執行優先事項之間，建立更緊密的反饋循環機制。政府有責任將社區優先事項轉為預算計畫與政策，希望這樣的對話不單圍繞著觀點、意識形態或口號，並且有更多討論，才能加強推動無家可歸與公共安全等議題的進展。希望市議會每年根據社區意見確定三至五個目標，作為績效評估基礎。

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