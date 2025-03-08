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EMS線上會 談推動多元公平包容經驗

記者龔玥／聖荷西報導
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多元化、公平、包容推動少數族裔發展。（圖由EMS提供）
多元化、公平、包容推動少數族裔發展。（圖由EMS提供）

在當今全球化社會中，企業的多元化、公平、包容（DEI ,Diversity, Equity, Inclusion)已經成為許多組織戰略的重要組成部分。然而，隨著全球政治與經濟環境的變化，DEI的目標和策略面臨著越來越多的挑戰，尤其是在美國，政府政策對企業和社會的影響愈加深遠。

在少數族裔傳媒EMS3月7日的會議中，來自前小企業管理局副局長迪拉瓦爾·賽義德（Dilawar Syed），小企業創始人埃絲特·澤萊登博士（Dr. Esther Zeledon），墨西哥美國法律辯護和教育基金MALDEF總裁兼總法律顧問托馬斯·A·薩恩斯（Thomas A. Saenz），以及多元化、公平、包容致力於提升多元文化行銷和媒體的獨立女性機構的總裁兼首席執行官伊麗莎白巴魯蒂亞（Elizabeth Barrutia）分享了他們在推動多樣性和包容性方面的寶貴經驗。

作為前副局長，賽義德強調了政策制定者與企業之間的合作關係，並指出政府如何在鼓勵企業包容性和創新方面發揮至關重要的作用。特別是在支持少數族裔企業和創業者方面，政府的政策應當為這些群體提供更多的資源和機會，幫助他們克服發展過程中的障礙。然而，最近一些政策的變化可能會對少數族裔企業家產生不利影響。一些政策削減了對小企業的扶持力度，導致許多創新型小公司無法獲得他們所需的資源和支持。這對於美國的創新生態系統而言，無疑是一大損失。

與此同時，政府在推動企業多樣性方面的角色也變得更加複雜。尤其是在聯邦政府取消對某些專案的支持時，很多致力於幫助少數族裔和移民企業的計畫和專案被迫停滯，這對於整體經濟發展構成了威脅。

同時，巴魯蒂亞提到，在新移民政策的背景下，企業不僅面臨著文化多樣性的挑戰，還需要適應更複雜的法規和市場環境。她的公司一直在致力於為少數族裔社區提供服務，尤其是在醫療保健和教育領域。

在討論的最後，嘉賓們一致認為，儘管目前社會和經濟環境充滿挑戰，但多樣性和包容性依然是推動社會進步和經濟發展的關鍵因素。通過不斷創新、合作和調整策略，企業和政府能夠共同克服障礙，為未來的社會與經濟打下更堅實的基礎。

移民 墨西哥 聯邦政府

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