除了雞蛋 牛肉產量下降 價格也持續上漲

不僅雞蛋價格在飆升，美國牛肉價格也持續上漲。（本報檔案照片）

福克斯商業新聞報導，美國不僅雞蛋 價格飆升，牛肉價格也持續上漲，多家企業高管在近期的財報會議上表示，這帶來了嚴峻挑戰。

根據美國勞工部 消費者價格指數（Labor Department's Consumer Price Index），1月份牛肉與小牛肉價格上漲5.5%，遠超家庭食品類別1.9%的整體漲幅。富國銀行農業食品研究所部門經理Courtney Schmidt表示，牛肉價格上漲主要受美國牛肉產量下降與消費需求強勁的影響。她指出，目前美國的飼養牛（feeder cattle）正處於下降周期，預計2025年飼養牛存量將降至歷史低點。

2月稍早，美國農場局基金會（American Farm Bureau Foundation）經濟學家Bernt Nelson報告稱，截至2025年1月1日，美國牛與小牛存量較去年減少約1%，顯示美國飼養牛存量持續縮減。他進一步指出，肉牛價格近期已達歷史新高，對賣家有利，卻對買家形成挑戰。通常而言，高價格應會刺激飼養牛數量增加，然而目前市場卻未出現這種模式。雖然價格上漲，但市場不確定性依舊很高。Nelson表示，昂貴的飼養牛價格與無法預測的未來利潤，可能導致農民將更多母牛出售做為肉牛，而非保留作為繁殖用途，這可能進一步導致養牛業規模縮小，進而推高牛肉價格。

美國各大零售商與快餐連鎖業者也密切關注牛肉價格波動，並調整2025財年的業務預測。沃爾瑪首席財務官John David Rainey在接受表示，食品價格「略有通脹」，這主要歸因於雞蛋、培根及部分其他肉類價格上漲。