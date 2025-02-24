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聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

記者王子涵╱舊金山報導
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聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

據舊金山紀事報報導，聖馬刁縣選民將於3月4日舉行特別選舉，決定是否賦予縣議會權力，在任期未滿兩年的情況下罷免現任縣警長科博思（Christina Corpus）。此舉比傳統的罷免程序更迅速，引發各界關注。

科博思於2022年擊敗時任警長波拉諾斯（Carlos Bolanos），成為加州首位拉丁裔女警長。她以改革為競選主軸，承諾打破警局內部裙帶關係，推動社區警務、改善囚犯心理健康治療，並加強低收入地區的服務。然而，這些承諾卻被一連串醜聞所掩蓋，導致她如今面臨政治風暴。

爭議核心圍繞著安耶勒（Victor Aenlle），一名副業為房地產經紀人的預備副縣警長。科博思曾多次試圖將安耶勒任命至高薪職位，其中部分任命成功，部分未獲批准。

2023年11月，退休法官科戴爾（LaDoris Cordell）發布一份400頁報告，指控科博思與安耶勒存在「親密關係」，導致後者在警局內部濫用權利，甚至對員工施壓。

報告顯示，科博思曾試圖創造一個「行政總監」的職位，任命給安耶勒，年薪高達24.7萬元，且該職位未經公開招聘。

此外報告指出，科博思違反利益衝突政策，聘用安耶勒並直接向其彙報，還多次為其爭取加薪。

面對指控，縣議會隨即要求科博思辭職，並撤銷安耶勒的職位。但科博思拒絕下台，稱調查「有政治動機且偏頗」，甚至試圖進一步提拔安耶勒為助理警長，但未能成功。

科博思與安耶勒均否認存在親密關係，並對報告內容及調查方法提出質疑。然而不可否認的是，科博思對安耶勒的堅持，已對其施政造成重大影響。

除了內部管理爭議，科博思的施政也面臨外界質疑。2023年，聖馬刁縣監獄在她任內發生五起囚犯死亡事件，心理健康倡議團體要求進行獨立調查。

此外，縣警長辦公室與基層警員的關係愈發緊張，警員工會指控安耶勒營造「有毒的職場環境」，並針對工資政策與辦公室提起不公平勞工行為訴訟。

爭議進一步升級，當縣警員工會主席、科博思的頭號批評者塔皮亞（Carlos Tapia）於2023年11月被縣警以「工時詐欺」罪名逮捕。但隨後被縣地檢處宣布無罪，此舉科博思被指利用公權力報復批評者。

與此同時科博思也奮力反擊，要求聖馬刁縣賠償1000萬元，指控縣政府基於她的性別與種族進行歧視、騷擾與誹謗。

在這場政治風暴中，聯邦調查局（FBI）也介入調查。據報導，FBI已要求獲取警長辦公室自2023年9月以來一棟建築的租賃文件。該交易由安耶勒負責。但至今該建築仍空置，每月卻耗費納稅人3萬6000元的租金。

面對輿論與法律挑戰，科博思堅持立場，認為自己與過去的縣警長一樣擁有同等權利，可自行決定團隊成員。「為何只有我被以不同標準對待？」

3月4日的特別選舉結果將決定科博思的去留，也將影響聖馬刁縣未來的警務管理方向。

罷免 心理健康 低收入

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