矽谷男中750萬大獎 仍淡定開卡車上班

麥考利中大獎的是25美元一張的Scratchers(刮刮樂）彩票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近日，矽谷山景城一男子購買加州 Scratchers彩票，刮出價值750萬美元的大獎後，依然淡定開著卡車去上班。

據加州彩票中心訊息，中獎男子叫做麥考利(Joel McCauley)，有每天買彩票的習慣。當日他買完彩票之後，起初以為自己中了7500美元的獎金，後來到車裡又掃描了一遍彩票，才發現自己是中了大獎，他把彩票拿回家放好之後，又按部就班去上班了。

據悉，雖然得中大獎，麥考利並不打算放棄工作，他計畫把這筆錢用來做些明智的投資 。

而麥考利購買彩票的地方，是山景城Costco超市旁邊一處非常普通的菸酒雜貨店，店內代售各種類型彩票。據店員回憶，至少自己在這家店工作的四年間，麥考利都是每天來買200美元的彩票，彩票從2元錢到40元錢的一張的都有。麥考利買的是加州Scrathers各種不同面值的彩票。

與Powerball、SuperLotto、MegaMillion等彩票當晚7時開獎不同，Scratcher彩票是當場刮開塗層就可以兌獎，如果要更快更方便知道結果，也可以用店內的機器掃描彩票上的條形碼，或是用加州彩票的手機應用掃碼，就可以馬上知道中獎結果。

店員回憶麥考利當天購買完彩票後就走了，後來是經理告知他有人中了大獎，他同時證實麥考利中獎之後依然保留了每天來買彩票的習慣。雖然未經確認，但他認為麥考利是谷歌 公司的建築承包商或是為其工作，因為有看到他身上佩戴谷歌工牌。