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TikTok博主分享 Trader Joe's買來雞蛋 驚奇孵出小雞

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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一名加州TikTok博主在平台上分享，自己在Trader joe's超市買來的雞蛋居然孵出了小雞。(取自TikTok)
一名加州TikTok博主在平台上分享，自己在Trader joe's超市買來的雞蛋居然孵出了小雞。(取自TikTok)

近日一位加州TikTok博主在平台上分享了自己用在Trader Joe's超市買來的雞蛋，孵出小雞的視頻引起關注。有網友迫不及待要自己也買來試驗，也有網友說，不敢再吃這家超市的雞蛋。

這位博主在視頻中說，雞蛋放在孵化器裡21天之後，孵出了8隻小雞，還分享自己小孩見證小雞破殼、輕輕觸碰蛋殼的過程；另有一支短視頻分享捏捏毛茸茸可愛黃色小雞的畫面。

視頻意外走紅後，這位博主說自己被這麼多關注驚到，於是又發布一支視頻詳細解釋來龍去脈。事情起源於有一天她在Trader Joe's超市看到一盒寫著「fertile egg(受精雞蛋)」字樣的雞蛋，從視頻畫面上看，雞蛋包裝上寫著「一打大隻白殼A級」、「散養」、「受精雞蛋」字樣，下方標註的價格是4.49美元。

這位自稱Kate的博主說，自己當時想知道雞蛋放到冰箱裡以後還能不能孵化。她用谷歌搜索，覺得應該可以，於是從亞馬遜上買來孵化器，把放在冰箱裡的雞蛋放進去。

她和小孩每天晚上都會用手電照雞蛋來觀察雞蛋胚胎的變化，漸漸可以看到小雞的心跳，最後她放進去的11個雞蛋在超級盃星期天孵出了8隻小雞。她說整個過程相當棒，「簡直比今年的超級盃還要精采。」

雞蛋 超級盃 Trader Joe's

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