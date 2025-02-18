Reddit將推付費牆 讓有貢獻用戶獲利

41歲的Reddit執行長郝夫曼(左)在座談會上發言 。(YouTube視頻截圖)

Reddit執行長日前透露，今年將針對特定內容推出付費牆(pay wall)，並揭示長程的擴充展望，讓有貢獻的用戶可以在平台上獲利。

舊金山 紀事報報導，郝夫曼(Steve Huffman)是在13日的第四季業績發布會上宣布此舉。不過他強調如果用戶不想通過付費牆，絕大多數的Reddit內容還是免費的。儘管Reddit過去曾測試過付費功能，但「付費子版塊」(paid subreddits)的推出，標誌著這家舊金山社交網路的重大轉變。

郝夫曼表示，Reddit面臨的主要挑戰是平衡付費內容和現有的免費內容，以避免疏遠其用戶群。他指出：這是一項正在進行的工作。Reddit的一個主要關注點是如何補償那些為付費子版塊做出貢獻的用戶。志願協調人(volunteer moderators)幫助管理整個平台的討論，他們可能不願意在沒有某種報酬的情況下在付費子版塊工作。

郝夫曼表示，公司正在尋找各種方式來獎勵貢獻者，但沒有提供具體細節。除了付費牆，郝夫曼還討論了將Reddit用戶互動貨幣 化的更廣泛計畫。他證實，Reddit正在為付費子版塊的市場奠定基礎，允許用戶無需離開平台即可完成交易。

雖然他指出該功能可能「還有點遠」，但強調Reddit正致力於將其變成現實。郝夫曼表示，這為進一步透過用戶活動來盈利打開了大門，並補充說，儘管2024年公司淨虧損4.843億美元，但Reddit仍然專注於擴大用戶和廣告商基礎。他說：「我們還有很長的路要走，我們的目標是大幅超越現有水平。」