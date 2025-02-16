禽流感推高蛋價 灣區家庭掀自養雞潮

灣區雞蛋緊缺，許多家庭開始嘗試在自家後院養雞。（取材自臉書）

受禽流感 疫情影響，美國雞蛋 價格持續攀升，灣區 的消費者正尋求新的方式來應對這一狀況。愈來愈多家庭開始嘗試在自家後院養雞，以獲得穩定的雞蛋供應，這一趨勢正在灣區逐漸興起。

根據NBC Bay Area報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）報告稱已有數百萬隻家禽因禽流感死亡，其中包括大量產蛋雞，導致市場供需失衡。面對這一情況，一些居民決定自己養雞，以減少對市場供應的依賴。

養雞場老闆維萊特（Melissa Verrette）介紹，不同品種的母雞會產下不同顏色的雞蛋，顏色從黑巧克力色到淺棕色，甚至綠色和藍色都有。她的家庭每天都能收穫新鮮的雞蛋，避免了商店高價購買的困擾。

「在超市，一籃18個雞蛋的價格接近15美元，並且供應受限，」維萊特表示。

根據記者走訪，當地Safeway超市已對雞蛋限購，反映出供應緊張的現實。

在聖荷西的一家飼料店，小雞成為搶手商品。店主格拉納多斯（Granados）表示，今年的養雞需求異常旺盛。「我們預計本周五會有200到300只小雞到貨，但很快就會被搶購一空，」他透露，「許多家庭已經準備好雞舍，只等小雞到來。」

隨著雞蛋短缺問題持續，愈來愈多灣區居民開始選擇自養家禽，試圖通過這一方式降低生活成本，並確保食物供應的穩定性。業內人士認為，若雞蛋價格居高不下，這股「自養雞」風潮可能會在未來幾個月進一步擴大。