Shake Shack情人節優惠 SmokeShack買1送1

Shake Shack宣布情人節限時促銷。（取自Shake Shack官網）

連鎖餐廳Shake Shack 宣布即日起至2月17日都有情人節 限時促銷，消費者可享SmokeShack漢堡買一送一優惠，無論與戀人、閨蜜還是親友同行，都能共用此活動。

這次促銷強調「無需定義你的情人節」，鼓勵顧客帶上任何想共度美食時光的人，只需在結帳時輸入促銷代碼「BEMINE」，即可在參與門市享SmokeShack買一送一優惠。

SmokeShack漢堡是Shake Shack的明星產品之一，採用烤土豆包搭配蘋果木燻肉、櫻桃椒碎及招牌沙克醬，風味濃郁。參與門市不包括機場、體育場館、旅遊廣場和博物館 ，顧客可透過Shake Shack官方APP下單，也可在店內自助下單，但不適用Drive-thru訂單及透過第三方配送應用程式下單，每筆訂單限使用一次買一送一，並需在購物車中至少添加兩份單份SmokeShack。

Shake Shack表示，希望透過活動，讓顧客在情人節期間無壓力地享受美食，無論慶祝愛情、友情，還是單純品嘗經典美味。