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愛樂藝術節 矽谷再掀中國傳統樂器熱

記者龔玥╱聖荷西報導
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2024年4月樂團排練。（圖由受訪者提供）
2024年4月樂團排練。（圖由受訪者提供）

2025年農曆新年前後，「愛樂音專」舉辦了第十屆愛樂藝術節，再次在矽谷掀起了對中國傳統樂器的熱情。作為音專創辦人，謝坦的愛樂音專音樂教育學校吸引了大量學員前來學習。謝坦透過教授笛子、二胡、琵琶等傳統樂器，致力於在灣區傳遞中華文化的音樂之美，將這些獨具特色的樂器與音樂形式帶入了更多人的生活。

謝坦的音樂之路始於年輕時對傳統文化的熱愛，尤其是中國傳統樂器的演奏與傳播。他從小學習琵琶，家中也有不少人懂音樂，會音樂。謝坦曾加入過中國評劇院，開始了在戲劇與音樂的交融中積累經驗。長時間的舞台實踐，賦予了他深厚的藝術功底，也讓他深知音樂教育對孩子們心靈的塑造與影響。1988年他帶著對國外生活的嚮往到美國。在美國，謝坦並未放下音樂，反而繼續充實自己，逐漸成為了音樂教育領域的重要人物。

1994年謝坦創辦最初的音樂工作室，後面逐漸發展成現在的愛樂音專。作為學校的創辦人，謝坦始終認為，音樂教育不僅僅是技術上的培養，更是對孩子們情感與人格的塑造。謝坦最為自豪的成就之一，是幫助一個性格孤僻的孩子重新找回自信與活力。

他說，那位孩子初到學校時，十分害怕與任何人交流，常常依賴父母的暗示回答問題。面對這樣的情況，他請求孩子的家長暫時離開課堂，讓孩子在沒有壓力的環境下與他獨立互動。謝坦始終給予孩子及時的正回饋，並鼓勵她參與更多集體活動和演出。通過這些方式，謝坦讓這位孩子逐步走出內心的孤獨，開始變得更加活潑，最終她恢復了與他人自然溝通的能力。

今年，愛樂藝術節繼續延續了自然音樂的獨特理念，秉持著不借助麥克風、不使用擴音器的原則，讓音樂回歸最純粹、最原始的狀態。麥克風和擴音器雖然能放大聲音，但也帶來了聲音延遲，並在某種程度上改變了音樂的原質感和表現力。他用一個生動的比喻來形容：「森林裡，猴子的叫聲絕不會比獅子的吼聲更響亮；但如果給猴子裝上麥克風，雖然它的聲音變大了，卻再也不是那種原本屬於猴子的聲音了。」謝坦強調音質與原聲的獨特性，以及自然音樂的不可替代性。他希望藝術節能讓聽眾感受到最真實的音樂體驗，純粹的音符和旋律帶來最大的共鳴。

在過去的幾十年裡，謝坦的堅守與努力讓「愛樂音專」產生了廣泛的影響，學校的演出也成為了許多社區文化活動的亮點。謝坦用他一生的音樂情懷，詮釋了音樂教育的真正意義，不僅是傳授技藝，更是心靈的共鳴與文化的傳承。

2023年國際愛樂藝術節謝坦吹打樂領奏。（受訪者提供）
2023年國際愛樂藝術節謝坦吹打樂領奏。（受訪者提供）
謝坦（中）與過去學校老師合影。（受訪者提供）
謝坦（中）與過去學校老師合影。（受訪者提供）
第四屆愛樂藝術節閉幕典禮音樂會。（受訪者提供）
第四屆愛樂藝術節閉幕典禮音樂會。（受訪者提供）

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