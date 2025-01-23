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新建案天然氣禁令 聖塔克拉拉暫緩

編譯組／綜合報導
聖塔克拉拉市議會決議暫停新建案使用天然氣的禁令。（取自Pexels）
聖塔克拉拉市議會決議暫停新建案使用天然氣的禁令。（取自Pexels）

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖塔克拉拉（Santa Clara）市已暫停在新建建築中使用天然氣的禁令，並正在尋找其他降低溫室氣體排放的方法。

聖塔克拉拉市議會周二（14日）以5：2的投票結果決定，由於潛在的法律問題，暫停在新建建築中使用天然氣的禁令，市議員帕克（Kevin Park）和賈恩（Suds Jain）投了反對票。聖塔克拉拉市氣候行動計畫的目標是到2035年將該市的溫室氣體排放量減少80%，以實現該州到2045年實現淨碳中和的目標。

聖塔克拉拉市經濟發展與可持續發展主管Reena Brilliot表示，該市將起草一份替代政策，要求新建築保持較高的能源效率，以保護城市免受潛在的法律訴訟，並給予開發商和居民靈活性。新政策還將要求在新建築中建設電力基礎設施，無論是否同時使用燃氣設備。

目前尚不清楚聖塔克拉拉在實現減排目標方面取得了多大進展。市政府發言人德拉維加（Janine De la Vega）說，該市部分地區正在努力實現這些目標，但沒有數據可以衡量進展情況。

該市的全電氣化要求只涉及新建建築，賈恩說，這比較容易處理，因為新建建築可以排設電線。他希望激勵居民從燃氣轉為電力，並提議將城市環保建築規範擴大到現有建築。該提案在周二獲得一致通過，但可能要等到新建築政策確定後才會返回議會。

市議員哈迪（Karen Hardy）表示，她不知對於現有燃氣用具的居民來說，強制使用電力是否昂貴；她很想知道市政府能為居民轉用電力提供哪些財政支持。賈恩還強調了財政激勵措施的重要性，如返利或降低許可成本。

天然氣 投票 低溫

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