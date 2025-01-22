19世紀中創立 獨立書商Books Inc.申請破產保護

位於山景城的Books Inc.分店。 (谷歌地圖)

創立於19世紀中葉的一個灣區 連鎖書店已申請破產 重組。該企業原本是賺錢的，但是新冠疫情 導致連年業績不佳，現在柏克萊分店將被犧牲。

聖荷西信使報報導，Books Inc. 執行長佩勒姆 (Andrew Perham)在呈給聯邦破產法院的文件中，把公司的困境大致歸咎於新冠病毒爆發所引致的經濟弊病：新冠疫情爆發後，消費者購買的模式發生巨大變化，由於居家隔離令和實體零售購物普遍減少，Books Inc.在疫情期間的銷售額急劇下降。

在疫情大爆發之前的2019年，公司的營業額為2090萬元。2020 年收入則暴跌至僅僅1130萬元，接下來的三年都有恢復，到2023年已有1890萬元。但2024年營業額又大幅降至1710萬元，這比2019年下降了18.2%。

佩勒姆說：消費者支出尚未完全恢復到疫情前的水平。然而，總部位於聖利安曲(San Leandro)的Books Inc.表示，其他問題也開始困擾該企業，而這些問題與新冠疫情無關。佩勒姆在向破產法庭提交的聲明中表示：過去幾年Books Inc.的營運成本大幅增加，包括工資和租賃費用的增加。與此同時，利率上升使得公司償還債務的成本更高。

Books Inc.目前有11個零售點，全部位於灣區。它的門市包括舊金山的三家店和舊金山機場的兩家店。Books Inc.網站稱，該公司還在阿拉米達、柏克萊、聖利安曲、坎貝爾、山景城和巴洛阿圖各設有一家分店。Books Inc.執行長在法庭記錄中表示：公司打算利用破產法提供的程序與房東合作，調整租賃成本，以適應其經營所在社區的當前客流量和銷售水平。

柏克萊分店定於2月關門，如果該企業無法與房東達成新的租賃協議，還有更多分店可能關閉。佩勒姆表示：如果無法與業績不佳的分店房東達成有利的租賃協議，那麼債務人將關閉這些分店，以實現盈利目標。

Books Inc.是一系列獨立擁有並經營的書店的集合。該公司的商店自1851年以來一直為灣區提供服務，使得 Books Inc.成為美國西部歷史最悠久的獨立書商。