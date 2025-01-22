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超級盃Source LX 即起開放灣區企業申請

記者龔玥╱聖荷西報導
2026年將舉辦超級盃的李維斯體育場。（記者龔玥/攝影）
2026年將舉辦超級盃的李維斯體育場。（記者龔玥/攝影）

美式足球聯盟（NFL）正式啟動了備受關注的「超級盃資源LX」（ Super Bowl Source LX），為少數族裔、女性及退伍軍人擁有的企業提供參與2026年超級盃相關商業項目的機會。這項計畫將覆蓋舊金山灣區，通過提供資源、培訓和實際商業機會，推動當地多元化企業的發展，並在全球舞台上展現這些企業的潛力。

NFL線上會負責人表示，超級盃不只是競技場上的比賽，它還是展示社區活力和包容性的舞臺。我們希望通過超級盃Source LX，讓更多少數族裔和女性企業有機會參與其中，提升他們的知名度與影響力。」

超級盃Source LX對符合以下條件的企業開放申請。地理要求上，企業需位於舊金山灣區。申請企業需由少數族裔、女性或退伍軍人擁有，並在註冊檔中有明確標注。提供的服務需與超級盃相關，包括但不限於餐飲、活動策畫、技術支持、交通運輸、宣傳行銷及場地佈置等。企業需擁有至少三年的經營經驗，並能夠提供相關案例證明。

NFL強調，入選企業不僅需要滿足基本資格，還需通過一系列審核流程，確保能夠達到NFL在品質、時效和專業度上的高標準。

申請過程將於2025年春季截止，屆時符合資格的企業可通過NFL官網提交申請材料，包括公司簡介、過往案例及相關證明檔。

NFL為參與「超級盃Source LX」的企業設計了一系列全面支持措施，確保他們不僅能參與到超級盃的商業生態中，還能在未來獲得持續增長。入選企業將接受由NFL及其合作夥伴提供的專項培訓，內容包括NFL的採購流程、品牌建設、市場推廣以及提升服務品質的方法。企業將有機會參與多場商業配對活動，與NFL官方合作夥伴、其他供應商及潛在客戶直接對話。成功入選的企業將獲得NFL官方供應商認證，增加市場信任度和商業競爭力。

過去的成功案例表明，這一計畫已為多家小型企業創造了商業奇跡。例如，曾經一家由女性創辦的餐飲公司通過Source LX成為超級盃的食品供應商，在短短一年內業務增長翻倍，並成功進入多個新市場。

「超級杯Source LX」為少數族裔、女性及退伍軍人擁有的企業提供參與2026...
「超級杯Source LX」為少數族裔、女性及退伍軍人擁有的企業提供參與2026年超級盃相關商業項目。（記者龔玥翻攝）

NFL 超級盃 灣區

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