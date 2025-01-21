史上第2次與總統就職同天 金山金恩紀念日遊行

遊行集會從加州火車站出發，途徑1.5哩後，到達位於第三街的芳草地花園。（記者王子涵／攝影）

20日是美國歷史上第二次，總統宣誓就職與馬丁路德金恩紀念日同一天。當第47任總統川普（Donald Trump）發表完29分鐘的就職演說後，舊金山 紀念金恩博士的遊行集會也正式從加州火車站出發，途徑1.5哩後，到達位於第三街的芳草地花園（Yerba Buena Gardens），這裡佇立著全美第三大的金恩博士紀念碑。

舊金山全國有色人種協進會主席、舊金山Fillmore區第三浸信會牧師布朗致詞紀念金恩博士。（記者王子涵／攝影）

舊金山Fillmore區第三浸信會牧師布朗（Amos Brown）發表演講。「他們奪走了Fillmore區，把超過20000名居民趕走，這需要得到賠償。是時候把Fillmore帶回來，讓它再次成為西部的哈林（紐約曼哈頓北區的非裔 社區）。」布朗說。

舊金山Fillmore區在二戰後是非裔美國人的聚集區，但在60年代舊金山城市再發展法案推出後，超過883家非裔商業、2500戶房屋、4700非裔家庭被強行驅逐。

位於第三街的芳草地花園，佇立著全美第三大的馬丁路德金恩紀念碑。（記者王子涵／攝影）

「如果華人可以擁有華埠，如果日本人可以擁有日本城，如果拉丁裔可以擁有大部分的米慎區，如果白人可以擁有金融區，那麼黑人就應該擁有Fillmore。」

位於第三街的芳草地花園，佇立著全美第三大的金恩博士紀念碑。（記者王子涵／攝影）

布朗是金恩唯一授課的一堂大學課程中的八名學生之一。「金恩博士教會我們，信仰不僅是我們所相信的，更是我們的行動。今天，我們需要的不是哈利路亞，而是行動路亞。」他的話引發全場掌聲。

布朗特別提及川普，以及「基督教右翼」：「他們是小偷，不是真相的傳播者。他們是憎恨者，而非幫助者。」

市長羅偉說：「當我們致敬金恩博士時，我們不僅僅要反思他的話語，更要以行動實踐。」 （記者王子涵／攝影）

市長羅偉 也發表講話：「這是舊金山，一座充滿希望與挑戰的城市。在我們紀念金恩博士的同時，也必須反思我們正在為他夢想付出什麼努力。」

羅偉說：「今天當我們致敬金恩博士時，我們不僅僅要反思他的話語，更要以行動實踐。」