我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

化工廠賠9700萬 獵人角船廠清理訴訟和解

記者王子涵／舊金山報導
灣景獵人角居民團體2023年發起集會，捍衛環境正義。（記者王子涵╱攝影）
灣景獵人角居民團體2023年發起集會，捍衛環境正義。（記者王子涵╱攝影）

舊金山灣景區獵人角（Bayview Hunters）曾是美國海軍的造船基地。在1994年廢棄後，其遺留的工業廢料、塗料成為當地少數族裔健康的巨大威脅。在最新的一宗法律訴訟案中，一家工程公司因被指控在獵人角船廠清理工作中存在欺詐行為，同意支付數千萬元以和解此案。

根據Tetra Tech Ins.的子公司Tetra Tech EC Inc.周五提交給聯邦證券交易委員會的文件，該公司將向聯邦政府支付9700萬元，以部分解決其法律糾紛。

灣景獵人角造船廠位於舊金山東南角，在第二次世界大戰期間作為軍艦的維修基地。直到1960年代，海軍輻射防禦實驗室（Naval Radiological Defense Laboratory）一直將其作為清理暴露於原子武器下的船舶、以及研究輻射影響的軍事場所。

海軍在1974年停止使用該場地，到1980年代，它被列入美國環境保護署的國家優先清單，並指定進行持續的清理工作。海軍聘請Tetra Tech EC測試輻射量，並清理任何不安全的區域。

Tetra Tech EC在2018年引起聯邦檢察官的注意。當時聯邦政府加入了一起由吹哨人提起的訴訟，指控該公司在提交放射性檢測的土壤樣本時作假並偽造數據。同年，兩名員工在承認偽造記錄後，被判入獄八個月。

Tetra Tech EC發言人辛格（Sam Singer）在一份聲明中表示，該公司「簽訂和解協議及同意令，是為了避免冗長訴訟帶來的延誤、不確定性和費用」。他補充說：「和解協議中並未闡釋公司存在責任。」

聯邦司法部發言人未立即回應置評請求。

周五的和解案並未了結Tetra Tech EC所有的法律糾紛。

根據2013年代理吹哨人案件的律師安東（David Anton）的說法，該和解協議仍需法官審查。他表示，吹哨人提出的其他欺詐指控仍在進行中，不會受到此次和解的影響。

此外，Tetra Tech EC還面臨由灣景獵人角居民團體、及一家開發商公司Five Point Holdings提起的訴訟。

灣景獵人角造船廠位於舊金山東南角，在第二次世界大戰期間作為軍艦的維修基地，曾作為...
灣景獵人角造船廠位於舊金山東南角，在第二次世界大戰期間作為軍艦的維修基地，曾作為海軍輻射防禦實驗室。（取自社區維權網站）

舊金山 聯邦政府 檢測

上一則

藍盾保險首度任命女性首席執行長

下一則

劉文采傳記電影 重現華裔移民奮鬥史

延伸閱讀

新聞眼／打開中國學生赴美留學之門 卡特「好人也長命」

新聞眼／打開中國學生赴美留學之門 卡特「好人也長命」
泰王72歲生日 百年王船遊行再現 2200多名海軍划行高歌

泰王72歲生日 百年王船遊行再現 2200多名海軍划行高歌
加國代表倪傑民：加國海軍未來仍會有規律地穿越台海

加國代表倪傑民：加國海軍未來仍會有規律地穿越台海
城鎮傳真／漢普頓路海軍博物館 艦比館還大

城鎮傳真／漢普頓路海軍博物館 艦比館還大
3德人涉當中諜遭起訴 中外交部：盼停止炒作

3德人涉當中諜遭起訴 中外交部：盼停止炒作

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

2025-01-12 21:45

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險