化工廠賠9700萬 獵人角船廠清理訴訟和解

灣景獵人角居民團體2023年發起集會，捍衛環境正義。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 灣景區獵人角（Bayview Hunters）曾是美國海軍的造船基地。在1994年廢棄後，其遺留的工業廢料、塗料成為當地少數族裔健康的巨大威脅。在最新的一宗法律訴訟案中，一家工程公司因被指控在獵人角船廠清理工作中存在欺詐行為，同意支付數千萬元以和解此案。

根據Tetra Tech Ins.的子公司Tetra Tech EC Inc.周五提交給聯邦證券交易委員會的文件，該公司將向聯邦政府 支付9700萬元，以部分解決其法律糾紛。

灣景獵人角造船廠位於舊金山東南角，在第二次世界大戰期間作為軍艦的維修基地。直到1960年代，海軍輻射防禦實驗室（Naval Radiological Defense Laboratory）一直將其作為清理暴露於原子武器下的船舶、以及研究輻射影響的軍事場所。

海軍在1974年停止使用該場地，到1980年代，它被列入美國環境保護署的國家優先清單，並指定進行持續的清理工作。海軍聘請Tetra Tech EC測試輻射量，並清理任何不安全的區域。

Tetra Tech EC在2018年引起聯邦檢察官的注意。當時聯邦政府加入了一起由吹哨人提起的訴訟，指控該公司在提交放射性檢測 的土壤樣本時作假並偽造數據。同年，兩名員工在承認偽造記錄後，被判入獄八個月。

Tetra Tech EC發言人辛格（Sam Singer）在一份聲明中表示，該公司「簽訂和解協議及同意令，是為了避免冗長訴訟帶來的延誤、不確定性和費用」。他補充說：「和解協議中並未闡釋公司存在責任。」

聯邦司法部發言人未立即回應置評請求。

周五的和解案並未了結Tetra Tech EC所有的法律糾紛。

根據2013年代理吹哨人案件的律師安東（David Anton）的說法，該和解協議仍需法官審查。他表示，吹哨人提出的其他欺詐指控仍在進行中，不會受到此次和解的影響。