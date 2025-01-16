川普將上任 聖荷西加強保護移民社區

聖塔克拉拉縣警長瓊斯曾代表執法機構表態，將保護社區所有居民，無論政治傾向和移民身分。（記者葛歆睿╱攝影）

針對日前邊境巡邏隊在加州中谷地區突然發動3天行動，並逮捕78名無證移民一事在移民社區中造成的恐慌，聖荷西市多位議員15日提出，加強對聖荷西移民社區保護的綜合建議。

此前，矽谷所在的聖塔克拉拉縣議會已一再保證，會採取措施保護川普 新政之下的弱勢群體，並在已撥款6萬元應對移民和LGBTQ+社區需求的基礎上，再追加500萬元用於提供法律援助和其他資源。

就川普即將上任對移民可能造成的影響，天華律師事務所（SAC Attorneys LLP）管理合夥人蔡旌明律師表示，這次川普總統的移民政策主要是針對非法移民 ，或是入境之後沒有及時申請庇護或難民身分者，特別是有犯罪紀錄的。對申請規化公民的人士，也會加大對犯罪紀錄的核查力度。

對於合法移民，蔡旌明表示，前一段時間馬斯克與川普陣營保守派人士之間就H-1B簽證的名額和標準有一些交鋒。但到目前為止，川普還未就此做出較為負面的決定，還說自己的公司也雇用了很多持H1b簽證的員工。因此申請工作簽證 的人群暫時應該不會受到很大影響。

就矽谷地方政府保護移民的承諾，蔡律師認為作用有限：「移民法屬於聯邦法。理論上來說，美國移民及海關執法局（ICE)是有權執法的。當然地方政府有權拒絕提供地方警局的數據庫資料，可能會讓聯邦政府執法遇到困難，但地方政府最終是沒有權利來處理移民事務的。」

對於無證移民，蔡律師建議盡快尋找法律援助。他表示，即使是無證移民也有自己的權利，可以受到法律的保護，例如申請庇護。即使是入境已經過去了一年，也依然還是可以申請。美國有很多的律師願意幫助移民，不要忽視自己可以得到的幫助。

沈楠律師事務所主管律師沈楠表示，在川普1.0時期的四年間，雖然移民法律的條文並未發生根本變化，但移民官在審核案件時會貫徹其政策意圖，因此往往會增加一些額外的要求。由於移民法的審核標準很多是主觀而非客觀的，移民官的自由裁量權非常大。

沈楠回憶，川普上一任期曾提出H-1B改革，大幅提高各個薪資等級的要求。這一改革最終並未完全落實。對於可能到來的川普2.0時期，沈楠表示，律所已經做好再次迎接挑戰的準備。她認為，只要申請人按照正常的申請流程精心準備和遞交材料，並認真回覆補件，即使面對川普2.0時期，也無需過度擔憂。