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7年懸案偵破 桑尼維爾槍擊案嫌犯落網

記者龔玥╱聖荷西報導
嫌疑人Vicente Aguilera-Chavez。（桑尼維爾警方提供）
嫌疑人Vicente Aguilera-Chavez。（桑尼維爾警方提供）

桑尼維爾警方宣布，桑市2017年槍擊案嫌犯落網，令這宗七年懸案迎來重大突破。

2017年6月8日淩晨，桑尼維爾公共安全局（SDPS）接到報警，東杜安大道900號街區發生槍擊事件。警員迅速趕赴現場後，發現兩名成年男性中槍。儘管警方和醫護人員在現場採取了挽救生命的緊急措施，其中一名受害者仍不幸當場身亡。另一名受害者在接受現場治療後被送往當地醫院接受進一步救治脫離生命危險。

案件發生後，SDPS展開了廣泛的調查。然而，由於關鍵線索缺失，該案件在初期調查階段進展緩慢，最終成為懸案。受害者家屬和社區多年來始終未放棄尋求正義的呼聲。

時間來到2024年，案件迎來了轉機。在聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室的重案組和幫派小組的協助下，SDPS偵探團隊重新梳理了案件線索，並成功確認了兩名涉案嫌疑人查韋斯（Vicente Aguilera-Chavez）和桑多瓦爾（Agustin Sandoval）的身份。

2025年1月9日和10日，通過多部門協調行動，警方在士德頓和巴洛阿圖成功逮捕了兩名嫌疑人。兩名嫌疑人被捕後，被以涉嫌謀殺的罪名關押在聖塔克拉拉縣監獄

嫌疑人Agustin Sandoval。（桑尼維爾警方提供）
嫌疑人Agustin Sandoval。（桑尼維爾警方提供）

槍擊 監獄

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