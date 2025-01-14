舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料

舊金山渡輪取消深受喜愛的免費咖啡，改在早晨售酒。（電視新聞截圖）

據媒體SFGATE報導，舊金山 的水上通勤者們即將告別免費咖啡 ，迎接清晨的酒水巡遊了。

舊金山灣渡輪（San Francisco Bay Ferry）1月6日起，已在所有航線上全面恢復配備員工的特許經營，但這一消息並不全是拿鐵咖啡和糕點。作為疫情 時期的優惠的免費咖啡計畫已被取消，取而代之的是更多的自費項目，包括現在任何時間都可以購買的酒精飲料。

疫情之前，渡輪每趟都會提供小吃和飲料，但這一服務因2020年的動盪而中斷。2021年恢復了服務，但僅限於晚上和周末。現在，Blue & Gold Fleet公司聘請了一家新的特許經營商，乘客可以在每趟航班上購買優質咖啡、烘焙食品和雞尾酒，最早至早上8時的通勤時間。

舊金山海灣渡輪公司運營和客戶體驗總監霍爾（Thomas Hall）在電子郵件中說，一些渡輪乘客確實喜歡在早上乘坐渡輪時喝一杯。

霍爾說：「在從舊金山到委利賀的北行清晨行程中，你很可能會發現朋友或情侶在前往葡萄酒之鄉的途中在渡輪酒吧『預飲』。」

小吃店裡有糖果、薯片、烘焙食品和一些健康食品。飲料從咖啡、果汁到啤酒、葡萄酒和雞尾酒應有盡有，但嚴禁外帶酒水，以防渡輪成為清晨派對的狂歡之船。

對於早起的上班族來說，失去免費咖啡可能會讓他們感到痛苦，但休閒遊客似乎更有優勢。現在，無論是承諾提供更好的食物，還是為一天的品酒之旅打頭陣，渡輪上的風景路線為人們提供了更多在船上逗留的理由。