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世報萌寵耶誕造型大賽 揭曉幸運「毛孩」

記者龔玥╱聖荷西報導
獲獎者們合影。（記者龔玥/攝影）
獲獎者們合影。（記者龔玥/攝影）

聖誕佳節之際，為服務灣區廣大寵物家庭，世界日報首次推出「耶誕夜我們幹的好事─萌寵耶誕造型大賽」網路票選活動12月24日圓滿落幕，活動吸引26隻萌寵參加，並高達六萬次瀏覽點擊，可見美國家庭對寵物的熱情。世界日報也在1月11日舉辦頒獎典禮，獲獎的「毛孩子」和主人們齊聚一堂，共同分享養寵心得與趣事，傳遞出滿滿的節日喜悅與溫情。

頒獎典禮在在南灣庫比蒂諾金麥食品舉行。舊金山世界日報總經理李銘濱表示，收到許多家庭分享與寵物相處的感人故事和生活趣聞，今年特別舉辦這項比賽，希望透過平台，讓寵物家庭能相互連接，增加更多社區互動。他指出，這次活動不僅展示寵物和主人的獨特魅力，也為灣區華人社區創造更多交流與歡樂的契機。

金麥食品老闆李文雄分享，灣區許多家庭不僅飼養寵物，還與孩子共同生活，創造出溫馨感人的家庭氛圍，他自己也是透過寵物陪伴度過了移民來美的日子，能參與這麼有意義的活動，感到非常開心，希望透過比賽，進一步拉近寵物家庭間的距離，同時也增進社區對養寵文化的認同與關注。

頒獎活動上寵物與主人們一起出席，現場洋溢著溫馨與歡樂的氣氛。主人們帶著寵物滿心歡喜地前來，不僅領取獎品，還積極參與互動與交流，許多主人與寵物拍照留念，將美好的時刻定格為珍貴的回憶，主人們圍坐在一起，暢談養寵心得，分享寵物日常趣事，拉近彼此距離。現場也有金麥食品準備的點心和飲料，供大家品嘗。

頒獎時，獲獎的寵物與主人依次登台亮相，展示各自的風采與才藝，活潑的小狗們在主人的指令下盡顯靈氣，不僅能熟練地握手、拍手，還能躍起或轉圈表演，逗得觀眾開懷大笑。慵懶的小貓則以另一種方式俘獲人心，有的安然地蜷縮在主人的懷裡，享受陽光的溫暖，愜意的模樣讓人忍不住掏出手機記錄下這可愛的瞬間，有的則在主人懷裡掙紮想跑，逗得觀眾哈哈大笑。每個登台的毛孩子都展現出自己獨特的魅力，讓整個活動變得更加豐富多彩。

十分惹人憐愛的小貓。（記者龔玥/攝影）
十分惹人憐愛的小貓。（記者龔玥/攝影）
金麥食品負責人李文雄致詞。（記者龔玥/攝影）
金麥食品負責人李文雄致詞。（記者龔玥/攝影）

活動中還安排了寵物與觀眾的互動環節，不少毛孩子們與其他寵物或人類「朋友」打成一片。小狗搖著尾巴四處蹦跳，和新認識的「朋友」玩得不亦樂乎；小貓在貓包裡好奇地觀察著周圍的一切。整個場面充滿了溫馨與和諧，成為人與動物友好相處的最佳縮影。

阿拉斯加克利凱犬mocha。（記者龔玥/攝影）
阿拉斯加克利凱犬mocha。（記者龔玥/攝影）
Gummi Bear在貓包裡張望。（記者龔玥/攝影）
Gummi Bear在貓包裡張望。（記者龔玥/攝影）

獲獎小狗Freddy的主人Vincent談起愛犬時充滿了驕傲與喜悅。他說，他雖然有點害羞，但在家卻非常聽話，每次告訴他要出門一會兒，他都能聽懂，都會乖乖待著，非常聰明，他一天吃兩餐，通常是雞肉配蔬菜，有時還會叼著玩具跑過來展示，特別可愛。

舊金山世界日報總經理李銘濱致詞。（記者龔玥/攝影）
舊金山世界日報總經理李銘濱致詞。（記者龔玥/攝影）
pocky和她的主人們。（記者龔玥/攝影）
pocky和她的主人們。（記者龔玥/攝影）

Pocky是一隻從台灣遠道而來的狗狗，主人Matt Mai則分享了Pocky的旅行經歷。Matt Mai說，Pocky搭乘過長途飛機，非常乖巧，適應能力特別強，也非常穩定，Pocky在家裡很聽話，她能與許多小朋友相處，完全沒有脾氣，任由小朋友們玩耍，Pocky是他們全家生活中不可或缺的一部分。

頒獎儀式上，李銘濱對所有參與者表達誠摯的感謝，並希望未來能有更多家庭加入這樣的活動。他說，萌寵不僅是家庭中的重要成員，更是連接情感的重要紐帶，希望透過這樣的活動，為社區注入更多互動與溫暖，也為寵物家庭提供一個展示愛的舞台。在這個充滿愛的節日裡，人與寵物、人與人之間的距離拉得更近，也為灣區社區注入了一份溫情與記憶。

現場準備了點心飲料。（記者龔玥/攝影）
現場準備了點心飲料。（記者龔玥/攝影）
pocky和她的小主人。（記者龔玥/攝影）
pocky和她的小主人。（記者龔玥/攝影）
霸氣的法國斗牛犬。（記者龔玥/攝影）
霸氣的法國斗牛犬。（記者龔玥/攝影）
Pocky和她的主人。（記者龔玥/攝影）
Pocky和她的主人。（記者龔玥/攝影）
世界日報總經理李銘濱為獲獎的寵物頒獎。（記者龔玥/攝影）
世界日報總經理李銘濱為獲獎的寵物頒獎。（記者龔玥/攝影）
寵物在主人的肩膀上乖乖趴著。（記者龔玥/攝影）
寵物在主人的肩膀上乖乖趴著。（記者龔玥/攝影）

寵物 灣區 世界日報

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