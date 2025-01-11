南加山火引憂 舊金山：消防系統可應對

隨著洛杉磯 地區山火 肆虐，導致居民區大規模疏散並造成嚴重破壞，舊金山 居民對火災風險的擔憂也在增加。記者10日特別聯絡舊金山消防局詢問消防相關的問題，消防局表示，舊金山有著完善的消防基礎設施和應急能力，隨時能應對任何緊急情況。

不少舊金山居民因看到洛杉磯山火而產生緊張情緒，尤其這次災情傳出主要原因是消防設備不足，更讓民心擔憂。儘管舊金山並未受到任何威脅，但加州夏季容易導致山火，災難的陰影引發諸多市民不安。

舊金山消防局媒體發言人艾利亞斯（Lieutenant Mariano Elias）向本報表示，消防局對洛杉磯山火事件深表關切，並向受災社區致以最深切的慰問，同時希望舊金山市民知道，舊金山是安全的，城市的消防隊伍和基礎設施已做好充分準備，隨時應對任何緊急情況。

舊金山消防局目前有超過44個消防站，包括三個位於舊金山國際機場的專用消防站。艾利亞斯強調，舊金山所有消防設備均運行正常，並配備了輔助供水系統，以確保在火災中能快速獲取水源。輔助供水消防系統是舊金山的一大特色，源於1906年地震後的災後重建經驗，該系統包括低壓和高壓消防栓、儲水池以及一艘消防船，該船能從舊金山灣抽水，並直接將水泵送到城市街道。

當局表示，舊金山的水源供應系統非常可靠，即使在最極端的情況下也能提供支持，這一系統是在歷史災害中逐漸完善形成的，經得住考驗。

此外，舊金山的消防站分布在每個社區，保證消防員能在最短時間內抵達現場。消防局表示，無論面對何種挑戰，都已做好準備。

據了解，舊金山消防局已派30名消防官兵分別支援洛杉磯兩處山火的撲滅工作，且舊金山各部門已做好準備提供更多支援。

舊金山消防局提醒民眾，目前洛杉磯最需要的是現金捐助，而不是物資，物資過剩會給當地消防部門帶來額外的處理負擔，民眾最好透過洛杉磯縣的官方網站，進行捐款。

舊金山消防局再次呼籲居民，保持冷靜，不要受到洛杉磯山火報導影響，同時提醒大家做好基本的防災準備。消防局的首要任務是保護市民的生命和財產，有任何火災威脅時可撥打滅火救助電話628-223-9255。