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聖荷西極地遊戲日 「襪子溜冰」受歡迎

記者龔玥╱聖荷西報導
「極地遊戲日」歡迎小朋友參加。（取自活動官網）
「極地遊戲日」歡迎小朋友參加。（取自活動官網）

聖荷西的The Tech Interactive即日至2025年1月5日期間推出「極地遊戲日」特別活動，為灣區居民和家庭提供一個充滿創意、互動和科學趣味的節日體驗。此次活動結合了冬季主題與科技教育，通過多樣化的體驗項目，為參與者帶來歡笑與感動。

活動亮點之一是北極主題IMAX電影放映，讓觀眾沉浸在壯麗的北極景色中，感受自然與科技的交匯。家庭參與者還可以動手製作節日工藝品，包括定製禮品包裝、點亮賀卡和切割雪花圖案，將冬日的靈感化為親手創作的獨特紀念品。

最受歡迎的項目之一是「無冰襪子溜冰場」，一個特別設計的活動場地，讓參與者無需溜冰鞋，僅穿上襪子即可滑行。這種新穎的體驗不僅適合兒童，也吸引了不少家長的熱情參與。為了確保安全和有序，襪子溜冰場需要提前預約時段，每次30分鐘，此外，參與者需自備襪子，或可在場館的科技商店購買，工作人員建議選擇棉質或天然纖維襪子以獲得最佳滑行效果。

除了溜冰場外，活動還包括「糖果建築挑戰」，鼓勵孩子們運用想像力與動手能力，建造出抵禦「暴風雪」的糖果結構。現場還邀請了古生物學家與孩子們互動，解答他們對恐龍和其他科學話題的好奇心。

The Tech Interactive建議在預約時間的10分鐘前到達，並遵守場地的安全規則。同時，家長需注意，襪子溜冰是一項涉及平衡和滑行的活動，可能存在跌倒風險。

「極地遊戲日」家庭活動。（取自活動官網）
「極地遊戲日」家庭活動。（取自活動官網）

灣區 暴風雪 聖荷西

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