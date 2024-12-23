我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

迎接歡樂聖誕 舊金山好看又好玩

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵╱攝影）
舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵╱攝影）

聖誕假期臨近，精采紛呈的節日活動和現場演出將在舊金山上演，當地藝術組織也迸發出無限創意，在年底為觀眾提供豐富的娛樂選擇。

舊金山芭蕾舞團（SF Ballet）在聖誕節前後，將帶來每日兩場的芭蕾舞劇核桃鉗（Nutcracker）演出。今年也是該劇自2004年首演後的20周年慶。柴可夫斯基所譜寫的核桃鉗，其迷人的旋律不僅是每一位古典樂愛好者的鍾愛，更會將孩子們帶入一個奇幻的世界，在雪花飛舞的花叢中跳著華爾茲，糖糖仙子幻化出孩子們的甜美夢境，是家庭在舊金山尋找聖誕體驗的不二之選。

舊金山勇士隊（San Francisco Warriors）將在聖誕節當晚在主場大通中心迎戰洛杉磯湖人隊。兩大豪門球隊在聖誕夜上演「加州德比」成為歷年來體育迷不可錯過的體育盛事。而球場所在的Thrive City在近期剛剛被確立為該市的娛樂區，冬日奇景（Winter Wonderland）主題活動在12月不間斷上演，滑冰場、聖誕樹、遙望舊金山灣的專屬酒吧、餐廳應有盡有。

聖誕傳統來自維多利亞時期的英國，其中許多習俗都是根據英國大文豪狄更斯（Charles Dickens）的名著「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）。23日至平安夜，舊金山「美國景點劇目劇團」（A.C.T.）將這部經典作品描繪的場景搬上舞台，透過節日音樂、魔幻鬼怪、活潑的孩子和大量的鬧劇，給觀眾最原汁原味的聖誕氣氛。而對於孩子們來說，聖誕老人還將在演出前和中場休息時穿插在劇院內。

位於市中心聯合廣場的滑冰場自11月6日開幕後，會陪伴舊金山人度過聖誕假期直至1月20日。享受絢麗節日燈光，和一杯熱騰騰的棉花糖巧克力可可後，穿上冰鞋溜冰，是過去17年舊金山人慶祝聖誕節的最佳方式之一。

舊金山芭蕾舞團在聖誕節前後將帶來每日兩場的核桃鉗（Nutcracker）演出。今...
舊金山芭蕾舞團在聖誕節前後將帶來每日兩場的核桃鉗（Nutcracker）演出。今年也是該劇自2004年首演後的20周年慶。（舊金山芭蕾舞團提供）

舊金山 聖誕節 核桃

上一則

聖塔克拉拉縣 今年近200遊民死於街頭

下一則

舊金山SoMa凱悅酒店 被業主移交給貸款方

延伸閱讀

舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方

舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方
每周一書／小說「第四羽翼」舊金山圖書館今年最多人借

每周一書／小說「第四羽翼」舊金山圖書館今年最多人借
封面故事／瑪麗亞凱莉30年 陪粉絲過節

封面故事／瑪麗亞凱莉30年 陪粉絲過節
氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空

氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空
封面故事／田納西州鴿子谷 聖誕出遊首選

封面故事／田納西州鴿子谷 聖誕出遊首選

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
密爾比達一處公寓發現四名家庭成員死亡。（Facebook圖片）

密爾比達公寓發現四名家庭成員死亡

2024-12-19 22:54

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先