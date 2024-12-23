迎接歡樂聖誕 舊金山好看又好玩

舊金山梅西百貨年度假日活動在今年仍保持舉行，包括由Safeway贊助的假日溜冰場、Macy′s聖誕樹、SPCA假日櫥窗以及冬日漫遊樂園等。（記者王子涵╱攝影）

聖誕假期臨近，精采紛呈的節日活動和現場演出將在舊金山 上演，當地藝術組織也迸發出無限創意，在年底為觀眾提供豐富的娛樂選擇。

舊金山芭蕾舞團（SF Ballet）在聖誕節 前後，將帶來每日兩場的芭蕾舞劇核桃 鉗（Nutcracker）演出。今年也是該劇自2004年首演後的20周年慶。柴可夫斯基所譜寫的核桃鉗，其迷人的旋律不僅是每一位古典樂愛好者的鍾愛，更會將孩子們帶入一個奇幻的世界，在雪花飛舞的花叢中跳著華爾茲，糖糖仙子幻化出孩子們的甜美夢境，是家庭在舊金山尋找聖誕體驗的不二之選。

舊金山勇士隊（San Francisco Warriors）將在聖誕節當晚在主場大通中心迎戰洛杉磯湖人隊。兩大豪門球隊在聖誕夜上演「加州德比」成為歷年來體育迷不可錯過的體育盛事。而球場所在的Thrive City在近期剛剛被確立為該市的娛樂區，冬日奇景（Winter Wonderland）主題活動在12月不間斷上演，滑冰場、聖誕樹、遙望舊金山灣的專屬酒吧、餐廳應有盡有。

聖誕傳統來自維多利亞時期的英國，其中許多習俗都是根據英國大文豪狄更斯（Charles Dickens）的名著「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）。23日至平安夜，舊金山「美國景點劇目劇團」（A.C.T.）將這部經典作品描繪的場景搬上舞台，透過節日音樂、魔幻鬼怪、活潑的孩子和大量的鬧劇，給觀眾最原汁原味的聖誕氣氛。而對於孩子們來說，聖誕老人還將在演出前和中場休息時穿插在劇院內。