屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴

圖為屋崙國際機場。(美聯社)

屋崙 港日前提出上訴，對地區法院11月發布的臨時禁令提出異議。這項禁令禁止屋崙港使用屋崙國際機場（OAK）更名為「舊金山灣區 屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）。屋崙港當局說，灣區旅客有權在同一都會區內的機場之間進行充分選擇，並允許機場在公平競爭的環境中展開競爭，舊金山無權扼殺競爭。

上訴將在未來幾個月內進行。屋崙港說，屆時將明確指出舊金山機場沒有提供足夠的事實或法律證據，支持法院臨時禁止屋崙機場使用新名稱的決定。

今年早些時候，港口委員會批准機場名稱變更為舊金山灣區屋崙國際機場，在名稱中加入地理參考資訊，同時保留OAK機場代碼、獨特品牌和「I Fly OAK」標識。圍繞更名事件，屋崙港和舊金山國際機場（SFO）最近八個月吵得不可開交。

金山市府律師邱信福認為，屋崙此舉侵犯金山國際機場（SFO）的商標權，極有可能造成廣泛的混淆、事故和旅客的經濟損失，對兩個機場和整個灣區不利。

而屋崙港對本報說，重新命名，是一種名字的澄清，不會讓國際旅客混淆。那些來自灣區以外和美國以外的旅客，不知道屋崙也位於舊金山灣區。對於不少人來說，聽到Oakland，還以為是澳洲同名城市。希望他們知道，飛往屋崙機場，是抵達灣區高效而獨特的選擇。

屋崙港表示，上個月，地區法院駁回了舊金山市和縣在初步禁令動議中提出的多數主張。法院認為，金山市縣關於消費者在搜索和購買前往灣區的機票時容易產生混淆的主張，「不太可能成功」。法院還拒絕考慮舊金山國際機場名稱混淆的調查，該調查包括虛構的航空公司預訂頁面截圖。法院認為該調查不相關、不可理解且不可靠。法院下達命令的唯一依據是擔心新名稱，暗示了屋崙港與金山國際機場之間存在共同所有權或其他關係，而實際不存在。

屋崙港律師理查森（Mary Richardson）表示，這起訴訟無非是為了扼殺灣區競爭和出行選擇。舊金山試圖將屋崙港和屋崙貶為二等公民。屋崙港無意冒充為舊金山機場。屋崙港是獨一無二的，也是屋崙的驕傲。