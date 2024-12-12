下午4時51分… 舊金山本周日落最早 而非冬至那天

本周舊金山日落時間是下午4時51分，是今年最早的。(onlineweatherforcast.info)

舊金山 一年中最早的日落，並不是發生在白天最短的冬至那天，天文學專家應媒體之邀給讀者釋疑。

舊金山紀事報報導，如果你最近覺得天黑得越來越早，那麼你絕對是對的：本周日落時間是下午4時51分，這是2024年舊金山最早的日落時間。對天文稍有了解的人，都知道冬至是北半球日照最短的一天，而本周離12月21日冬至日還有一個多星期，為什麼太陽卻最早下山呢？

專家解釋說，這種差異歸結於地球繞太陽運行的物理原理和地球的傾斜（tilt）。舊金山大學弗洛姆研究所（Fromm Institute）的天文學教授弗拉諾(Andrew Fraknoi)說：「另外一點是，你在手表上測量的日落時間，與根據太陽位置判斷的日落時間不同。」

地球由於相對於其繞太陽軌道的23.5度傾斜而形成季節的變化。夏季北半球面向太陽；冬天則會偏離太陽。季節變化導致日照時間增長，近幾個月來日落時間也越來越早。但本周之後情況就會逆轉。

其他原因之一是地球並沒有以完美的圓形繞著太陽運行。7月4日，地球距離太陽最遠，約9450萬哩。從那時起，這個距離逐漸縮短，1月初，地球將達到最近的距離，約為9140萬哩。

這種橢圓軌道會影響行星在太空 中運行的速度：地球離太陽越近時，地球的公轉速度就越快。為了補償這種額外的軌道速度，地球需要比平常自轉得更多一點，太陽才能出現在舊金山上空的正午位置，這需要額外的幾秒鐘。

這就是為什麼太陽在天空中最高的時間（也稱為太陽正午）已經遲到了。中午12點左右本來應該是正午，但12月3日那天中午12點02分太陽才到最高點。一年中的這個時候，太陽在連續兩天的正午之間的時距，實際上大於24小時。「我們的時鐘沒有考慮到這一點。」國家氣象局灣區 的氣象學家卡內帕（Rick Canepa）說。